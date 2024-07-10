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SBI Digital Markets cephesinden Güney Kore hamlesi

SBI Digital Markets cephesinden Güney Kore hamlesi
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Japon finans devi SBI Holdings, Güney Kore'deki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, Kore Bankası'nın deneyimli ismi Jai Yung Byun'u baş danışman olarak kadrosuna kattı. Byun'un derin bilgisi ve deneyimi, SBI'nin bölgedeki iş stratejilerini ve pazar konumunu iyileştirmesinde önemli rol oynayacak.

Japon finans devi SBI Holdings, Güney Kore'deki varlığını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Şirket, eski Kore Bankası yetkilisi Jai Yung Byun'u baş danışman olarak bünyesine kattı. Byun'un derin bilgisi ve deneyimi, SBI'nin bölge içindeki iş stratejilerini ve pazar konumunu iyileştirmesinde kilit rol oynayacak.

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Japon finans devi SBI Holdings'in kripto para birimi kolu SBI Digital Markets, Güney Kore pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Şirket, Kore Bankası'nın deneyimli isimlerinden Jai Yung Byun'u baş danışman olarak kadrosuna kattı.

SBI Holdings tarafından yapılan açıklamada, uluslararası finans alanında uzman olan Byun, Kore Bankası'nda çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Kariyeri boyunca uluslararası politika ve döviz işlemleri konularında çalışmalar yürüten Byun, ayrıca bankanın Washington D.C. ofisinde baş temsilcilik görevini de üstlendi.

Byun'un SBI Digital Markets ile yolları ilk olarak 2023 yılında kesişti. O dönemde şirkete danışmanlık hizmeti veren Byun, daha önce Northern Trust'ın Güney Kore ülke yöneticisi olarak görev yapmıştı.

SBI Digital Markets CEO'su Winston Quek, Byun'un katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Byun'un Kore pazarındaki engin deneyimi, şirketimizin bölgedeki faaliyetlerini genişletme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak. Onun rehberliğinde, kurumsal müşterilerimizin çıkarlarını gözeterek, yönetişim ve düzenleyici uyum standartlarımızı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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