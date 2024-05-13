Ripple CEO'su, ABD'nin Tether'in Peşinde Olduğunu Açıkladı

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kripto para sektörünün önde gelen stablecoin sağlayıcısı Tether'e olan ilgisinin arttığını belirtti. Bu durumun kripto piyasaları üzerinde yaratabileceği etkiler ve potansiyel sonuçlar sektörde büyük bir merak konusu. Özellikle Ripple'ın kendi stablecoin'ini piyasaya sürme planları da bu gelişmeler ışığında daha fazla dikkat çekiyor.

ABD'nin Gözü Tether'in Üzerinde

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ABD hükümetinin stablecoin ihraççısı Tether'e yönelik ilgisinin giderek arttığını ve bu durumun kripto piyasaları üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Garlinghouse yaptığı açıklamada kripto dünyasında FTX skandalı gibi beklenmedik olayların yine yaşanabileceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Ripple'ın lideri, Tether'e dönük ABD düzenlemelerinin kripto ekosistemini nasıl etkileyeceğini öngöremediğini, ancak bu durumun takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Ayrıca, Tether'in kripto dünyası için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Garlinghouse'un açıklamaları, Ripple'ın bu yıl kendi stablecoin'ini piyasaya sürme planlarını açıkladığı bir dönemde geldi. Tether Holdings Limited, dünya genelinde çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren şirketler ağı ile Tether'in (USDT) ihraççısı konumda ve USDT piyasa değeri açısından dünyanın en büyük stablecoin'i olarak yer alıyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl, ABD Senatörü Cynthia Lummis ve Temsilci French Hill, Adalet Bakanlığı'na Tether ve Binance'in terörizme mali destek sağlayıp sağlamadığını araştırılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Tether ise her zaman yasal süreçlere destek verdiğini ve global düzeyde yetkililerle iş birliği içinde olduğunu belirtmişti.