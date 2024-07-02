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Öncü kripto şirketi Tether'den Türkiye hamlesi

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Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından Tether, Türkiye'deki dijital varlık sektörüne yönelik önemli bir adım attı. Yerel fintech firması BTguru ile stratejik bir ortaklık başlatan Tether, hem özel sektör hem de kamu kurumlarına yönelik eğitim programları düzenlemeyi planlıyor.

Tether, Türkiye'de kripto para bilincini artırmak ve dijital varlıkların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla BTguru ile stratejik bir iş birliği başlattı. Bu ortaklık, yerel finans kurumları ve özel sektör temsilcilerine yönelik eğitim programları geliştirmeyi hedefliyor.

Tether, Türkiye'de Kripto Eğitimini Yeniden Şekilleniyor

Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından Tether, Türkiye'deki dijital varlık sektörüne yönelik önemli bir adım attı. Şirket, yerel fintech firması BTguru ile ortaklık kurarak ülkede kripto para ve Blockchain teknolojileri konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Bugün kurulan ortaklık Tether'in Türkiye pazarına olan ilgisini gözler önüne seriyor. USDT stablecoininin arkasındaki şirket, bu iş birliği sayesinde hem özel sektör hem de kamu kurumlarına yönelik eğitim programları düzenlemeyi planlıyor. BTguru'nun bankacılık sektöründeki deneyimi, bu iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Firma, eşler arası (P2P) teknolojilerin yaygınlaşması için yerel finans kurumlarıyla olan bağlantılarını kullanacak.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, anlaşmanın önemine dikkat çekerek, "Bu adım, Türkiye'de dijital varlıkların sorumlu kullanımı için sağlam bir zemin oluşturabilir ve daha fazla özgürlük ile bilgiye dayalı bir hareketin başlangıcı olabilir." dedi.

Türkiye, son dönemde kripto para dünyasında hızla yükselen bir profil çiziyor. Binance verilerine göre ülkemiz, işlem hacminde dünya dördüncüsü konumunda. Bununla birlikte Türkiye, kripto para benimseme oranı yüzde 40 ile küresel sıralamada on ikinci sırada yer alıyor. Chainalysis'in raporuna göre Türkiye'deki stablecoin alımları ülke GSYH'sinin yüzde 4,3'üne ulaşarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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