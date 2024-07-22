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Mt Gox Bitcoin transferlerine devam ediyor

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İflas eden kripto para borsası Mt. Gox, Bitstamp'a 0.021 Bitcoin'lik transfer gerçekleştirdi. Bu transfer, Blockchain analiz platformu Arkham tarafından tespit edildi ve alıcı adresi Bitstamp olarak belirlendi. Uzmanlar, bu küçük miktardaki transferin, Mt. Gox'un eski müşterilerine yapacağı ödemelerin habercisi olabileceğini düşünüyor.

Mt. Gox, gün içinde kripto para borsası Bitstamp'a 0.021 Bitcoin transfer etti. Uzmanlara göre bir test transferi olan bu hareket alacaklılara ödeme yapılacağı anlamına gelebilir. Blockchain analiz platformu Arkham tarafından tespit edilen bu transferin alıcı adresleri Bitstamp olarak belirledi.

Mt Gox ve Bitstamp Arasında Bitcoin Köprüsü Kuruldu

Eski kripto para borsası devi Mt. Gox, gün içinde Bitstamp'a 0.021 Bitcoin değerinde bir transfer yaptı. Bu miktar, güncel kurla yaklaşık 1.400 dolara tekabül ediyor. Uzmanlara göre bu transfer, ana transfer öncesinde gerçekleştirilen bir test transferi durumunda.

Blockchain izleme platformu Arkham'ın tespit ettiği bu işlem, kripto dünyasında heyecan yarattı. Uzmanlar, bu küçük miktardaki transferin, Mt. Gox'un eski müşterilerine yapacağı ödemelerin habercisi olabileceğini düşünüyor.

Hatırlanacağı üzere Bitstamp geçtiğimiz günlerde Mt. Gox mağdurlarına ödemeleri "en kısa zamanda" gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklama ışığında, bugünkü transferin önemi daha da artıyor.

Öte yandan, diğer borsalar da harekete geçmiş durumda. Kraken 16 Temmuz'da, Japon kripto para borsaları Bitbank ve SBI VC Trade ise daha önce Mt. Gox fonlarını alarak dağıtım işlemlerine başlamıştı.

Mt. Gox tarafından başlatılan bu süreç tamamen pürüzsüz ilerlemiyor. Bazı Mt. Gox alacaklıları, hesaplarına yönelik siber saldırı girişimleri yaşadıklarını iddia ediyor. Bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine işaret ediyor.

2010 yılında kurulan Mt. Gox, bir zamanlar Bitcoin dünyasının en büyük oyuncusuydu. Şirket daha sonrasında yaşanan büyük hack olayı sonucu milyonlarca dolarlık kayıp yaşanmış ve iflas etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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