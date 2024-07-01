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Metaplanet Bitcoin yatırımlarına devam ediyor

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Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin portföyünü 1,2 milyon dolarlık bir alımla genişletti ve toplamda 161,3 BTC'ye ulaştı. Bu stratejik hamle, Metaplanet'in kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirme çabası olarak görülüyor.

Yatırım devi Metaplanet, kripto para piyasalarında yankı uyandıran yeni bir yatırım hamlesi yaptı. Şirket, Bitcoin portföyünü 1,2 milyon dolarlık bir alımla genişleterek toplamda 161,3 BTC'ye çıkardı.

Metaplanet Bitcoin Alımlarını Hızlandırıyor

Tokyo merkezli yatırım danışmanlığı firması Metaplanet, kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Bitcoin (BTC) portföyünü genişletmek amacıyla 200 milyon yen (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu stratejik hamle sonucunda Metaplanet'in elindeki toplam Bitcoin miktarı 161,3 BTC'ye ulaştı. Firma, bu gelişmeyi Tokyo Borsası'nın kapanışının hemen ardından X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Metaplanet'in Bitcoin odaklı yatırım stratejisi, özellikle Covid-19 salgını döneminde yaşanan ekonomik dalgalanmalara karşı bir uyum çabası olarak dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, ABD'li yazılım devi MicroStrategy'nin izlediği yolu anımsatıyor. MicroStrategy, dört yıldır sürdürdüğü Bitcoin biriktirme politikasıyla şu anda 226.000'in üzerinde BTC'ye sahip bulunuyor.

Japon şirket, mevcut alımın yanı sıra önümüzdeki dönemde 6 milyon dolarlık ek Bitcoin yatırımı yapmayı planladığını da açıkladı. Bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda Metaplanet'in toplam Bitcoin varlığının değeri 9 milyon doları bulacak. Piyasalar, Metaplanet'in bu atılımına olumlu tepki verdi. Şirketin hisse senetleri, açıklamaların ardından borsada yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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