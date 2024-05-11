Mark Cuban, Kripto Tutumu Nedeniyle SEC Başkanı Gensler'i Hedef Aldı

Mark Cuban, 2024 seçimlerine dönük yaptığı açıklamalarla kripto para sektörünün siyaset üzerindeki etkisini vurguladı. SEC Başkanı Gary Gensler'e yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Cuban, kripto seçmenlerinin artan etkisine işaret ediyor. Cuban'a göre, mevcut düzenlemeler yüzünden kripto sektörü büyük bir dönüşüm içinde.

Kripto Seçmenlerin Sesi 2024 Seçimlerinde Yankı Bulacak

Amerikalı milyarder iş insanı ve Dallas Mavericks basketbol takımının sahibi Mark Cuban, 2024 seçimlerinde kripto para sektörünün belirleyici bir etken olacağını iddia etti. Cuban, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, Demokratlar'ın olası bir yenilgisinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in politikalarını sorumlu tuttu. Cuban, Gensler'i yatırımcıları korumada yetersiz kalmakla ve meşru kripto işletmelerinin önünü kesmekle eleştirdi.

Cuban, Gensler'in yönetiminde SEC'in kripto para birimleri ve Blockchain şirketleri üzerindeki baskısının arttığını ve bu durumun pek çok girişimcinin işlerini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, Cuban bu durumun hem Kongre'ye hem de mevcut yönetimlere bir uyarı niteliği taşıdığını vurgulayarak, kripto para birimlerine özel düzenlemeler getirilmesi gerektiğini savundu. Cuban, kripto seçmenlerinin 2024 seçimlerinde seslerini daha güçlü bir şekilde duyuracaklarına işaret etti.

Bir diğer yandan, Ocak 2024'te yapılan bir anket, kripto para kullanıcılarının yüzde 51'inin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a, yüzde 41'inin ise Demokrat aday Joe Biden'a oy vereceğini gösterdi. Ayrıca kripto seçmenlerinin yüzde 46'sının Kongre'de Demokratlara, yüzde 42'sinin ise Cumhuriyetçilere destek vereceği belirtildi. Bu seçmen grubunun yüzde 9'u ise kararsız kaldı.

Trump, başkanlık kampanyasında kripto para bağışlarını kabul edeceğini açıklarken, bu açıklama sonrasında ilgili meme kripto para birimlerinde önemli değer artışları yaşandı. Son olarak Gensler ise Mart ayında yaptığı bir açıklamada kripto piyasalarının daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu ve bu varlıkların riskli olduğunu ifade etmişti.