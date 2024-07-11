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Litvanya'dan kripto devine milyonlarca dolarlık ceza

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Litvanya, kripto para ödeme platformu Payeer'e 10 milyon dolarlık ceza kesti. Cezanın nedeni, Payeer'in kara para aklama yasalarını ihlal etmesi ve yaptırım altındaki bankalara izinsiz transferler yapması olarak açıklandı. Bu ceza, Litvanya'da bir sanal varlık hizmet sağlayıcısına verilen en yüksek tutar oldu.

Litvanya, kripto para ödeme platformu Payeer'e, kara para aklama yasalarını ihlal ettiği ve yaptırım altındaki bankalara izinsiz transferler gerçekleştirdiği gerekçesiyle 10 milyon dolarlık rekor bir ceza uyguladı. Şirkete verilen 10 milyon dolarlık ceza, ülkedeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarına verilen en yüksek tutar olarak tarihe geçti.

Payeer'e Litvanya'dan Ağır Darbe

Litvanya Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FNTT), kripto para ve e-ticaret ödeme platformu Payeer'e görülmemiş büyüklükte bir ceza kesti. Kısa bir süre önce açıklanan karara göre şirket 9,29 milyon euro (yaklaşık 10 milyon dolar) ödemeye mahkum edildi.

FNTT'nin açıklamasında, Payeer'in Kara Para Aklamayla Mücadele yasalarını ihlal ettiği ve yaptırım uygulanan bankalara para transferi yapılmasına göz yumduğu belirtildi. Bu ceza, Litvanya'da bir sanal varlık hizmet sağlayıcısına uygulanan en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti.

Payeer, müşterilerine euro, dolar ve ruble gibi çeşitli para birimleriyle işlem yapma imkanı sunuyor. Hizmet ayrıca kripto paraları ödeme olarak kabul etmelerini sağlayan bir API hizmeti ve banka kartlarıyla para çekme olanağı da sağlıyor.

FNTT'nin soruşturmasına göre Payeer 2023 yılında mercek altına alındı. Şirketin önce Estonya'da kayıtlı ve lisanslı olduğu ancak bu lisansın 17 Ocak'ta iptal edildiği ortaya çıktı. Lisans iptali sonrasında Payeer, faaliyetlerini Litvanya'da kayıtlı bir merkez üzerinden sürdürdü.

Soruşturma sonucunda Payeer'in müşteri kimlik doğrulama süreçlerinde yetersiz kaldığı ve yaptırım uygulanan Rus bankalarına ruble cinsinden transferlere izin verdiği tespit edildi. Bu usulsüzlüklerin 1,5 yılı aşkın süre devam ettiği, bu dönemde şirketin 213 bin müşteriye hizmet verdiği ve 164 milyon euroyu aşan gelir elde ettiği belirlendi. FNTT, Payeer'in karara itiraz hakkı olduğunu da ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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