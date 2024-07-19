Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kripto şirketi Messari yeni CEO'sunu açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto analiz platformu Messari'nin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, son dönemde yaptığı siyasi açıklamalar ve tartışmalı ifadeler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Selkis'in gelişmeler sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söylemlerinin ekibine zarar verdiğini belirtti.

Messari'nin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, siyasi yorumları sebebiyle şirket içinde yarattığı rahatsızlık nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Bu beklenmedik gelişme, Selkis'in sosyal medya üzerindeki tartışmalı ifadelerinin ardından geldi. Bu hamle sonrasında şirketin yeni CEO'su olarak Eric Turn göreve başlayacak.

Eric Turn Messari'nin Yeni CEO'su Olarak Atandı

Kripto dünyasının önde gelen analiz platformlarından Messari'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Ryan Selkis, görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu kararın ardında Selkis'in son dönemde yaptığı siyasi açıklamaların şirket çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi yatıyor.

Selkis, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "6,5 yıllık görev sürem boyunca benimsediğim politika ve söylemlerin ekibime zarar verdiğini fark ettim." diyerek istifa gerekçesini ortaya koydu. Bu karar sonrasında şirketin Gelir Müdürü Eric Turn, Messari'nin yeni CEO'su olarak atandı.

İstifa kararı öncesinde Messari yönetimiyle bir araya gelen Selkis, "Vizyonum ve değerlerim hakkında ciddi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu süreçte bana destek veren ve rehberlik eden ekibe minnettarım." ifadelerini kullandı.

Selkis'in bu kararı almasında, geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir suikast girişimi sonrasında yaptığı sert açıklamalar etkili oldu. Bu yorumlar, kısa süre içinde silinmiş ve Selkis'in X hesabı özel hale getirilmişti. Kripto para eleştirmeni Molly White, bu yorumları tekrar gün yüzüne çıkardı.

Konuyla ilgili son açıklamasında Selkis, "Geçen hafta öfkeliydim ve bu durumdan dolayı özür diliyorum. Trump'a ve yaptıklarına saygı duyuyorum. Yaşanan olaylar sonrasında tepkimi abartılı bir şekilde gösterdiğimi kabul ediyorum." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Sosyal Medya Donald Trump Kripto Para CEO Kripto Para Haberler

THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

 Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

Yazılım krizinin ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Bakmadan Geçme

Sevgiliye uzun günaydın mesajı 2024! Erkek sevgiliye ve kız sevgiliye gönderilebilecek en güzel romantik günaydın mesajları! Türkiye İspanya U19 maçı CANLI izle! (HD) 19 Temmuz Türkiye İspanya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrılacak mı, nereye gidecek? Bu akşam kimin maçı var? Bugün TV'de kimin maçı var, ne maçı? 19 Temmuz bugünkü günün maçları 19-20 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 19-20 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Avcılar, Esenler 19-20 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Çiğli 19-20 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nizip, Nurdağı 19-20 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? İmamoğlu, Karataş, Karaisalı 19-20 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ilgın, Kulu, Karapınar 19-20 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kaş, Korkutelli, Gazipaşa 19-20 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Ayaş, Çankaya 19-20 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 KYK BURS BAŞVURU TARİHİ l KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title