Kripto pazarında Avrupa fırtınası esiyor

Kripto para piyasaları, beklenenden daha hızlı bir büyüme ivmesi yakalıyor. Avrupa, düzenlemeleriyle öncü rolünü pekiştirirken, global kripto hacminin 2024 yılının sonuna kadar 108 trilyon dolarlık devasa bir işlem hacmine ulaşması öngörülüyor.

Avrupa Kripto Piyasaları Yeni Düzenlemelerle Büyümeye Devam Ediyor

Kripto para piyasaları, son yıllarda gösterdiği hızlı büyümeyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sektörün önde gelen araştırma kuruluşlarından CoinWire'ın son raporuna göre, küresel kripto ticaret hacminin 2024 yılı sonunda 108 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2022 yılına kıyasla yüzde 90'lık bir artışı işaret ediyor.

Raporda öne çıkan en çarpıcı bulgu ise Avrupa'nın bu büyümedeki başrolü olarak dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, 2 trilyon dolarlık işlem hacmiyle zirvede yer alsa da Avrupa yüzde 37,32'lik pazar payıyla kripto para birimi işlem değerinde liderliği ele geçirmiş durumda.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu alandaki öncü rolü, kripto varlıklar için ilk kapsamlı piyasa kurallarını içeren Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ni yürürlüğe koymasıyla perçinlendi. Yönetmelik, özellikle stablecoinler üzerine yoğunlaşıyor ve yıl sonuna doğru kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.

CoinWire'ın anketinden çıkan bir diğer çarpıcı veri ise Avrupa'nın kripto işlem hacminin 2022'deki 15 trilyon dolar seviyesinden, 2024'te 40,5 trilyon dolara yükseleceği öngörüsü. Bu artış, kıtanın kripto ekosistemindeki ağırlığını gözler önüne seriyor.

Asya kıtası da bu yarışta geri kalmıyor. Yüzde 36,17'lik pay ile dünya kripto işlem değerinde ikinci sırada yer alıyor.

Kripto borsaları arasında ise Binance, 2,77 trilyon dolarlık devasa işlem hacmiyle zirvedeki yerini koruyor. Diğer büyük oyuncular arasında OKX ve Cex.io dikkat çekiyor. Bu borsalar sırasıyla 759 milyar dolar ve 1,83 trilyon dolarlık işlem hacimleriyle, 93 ve 92 ülkede faaliyet gösteriyor. Coinbase ve Bybit ise 90 ve 87 ülkede hizmet veriyor ve sırasıyla 662 milyar dolar ve 1,14 trilyon dolarlık işlem hacimlerine ulaşmış durumda.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.