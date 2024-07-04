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Kripto para borsalarında likidite liderleri belli oldu

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2024 yılında kripto para borsalarında likidite liderleri Binance, Kraken ve Coinbase oldu. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bu borsalar, güvenilirliklerini ve istikrarlarını korudular. Raporda kripto para borsalarının performansları dikkat çekiyor.

2024 yılı, kripto para borsaları için karmaşık bir başlangıç yapmış olsa da bazı kripto para borsaları bu dalgalanmalarda dahi istikrarı korumayı başardı. Binance, Kraken ve Coinbase gibi kripto para borsaları, piyasadaki likidite ve güvenilirliklerini bir kez daha ispatladı.

Kripto Para Borsalarının Likidite Ve Güven Karnesi Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasasının nabzını tutan LTP, merakla beklenen "Kripto Borsaları Likidite Değerlendirmesi" raporunu paylaştı. Söz konusu rapor 2024 yılının ilk yarısını kapsıyor. Çalışma, sektörün önde gelen oyuncularının performanslarını mercek altına alarak, yatırımcılar için önemli veriler sunuyor.

Söz konusu rapor, önde gelen kripto para borsaları olarak bilinen Binance, Kraken, Coinbase ve OKX'in, tüm dalgalanmalara rağmen güçlü duruşlarını koruduklarını ortaya koyuyor. 2024'ün Mart ayından bu yana yaşanan çalkantılı süreçte, bu platformların kayıtlarındaki tutarlılıkları dikkat çekiyor.

Binance, Bitcoin işlemlerinde yüzde 0,1 gibi dar bir marjla liderlik koltuğunu bırakmazken, Ethereum cephesinde Kraken'in yüzde 0,3'lük bir aralıkla öne çıktığı gözleniyor. Bu istikrar, yatırımcılara güvenli ve hızlı işlem yapma imkânı tanıyarak, borsaların itibarını pekiştiriyor.

Analize göre kripto para borsaları 2024'ün ilk yarısında likidite bakımından doruk noktalara özellikle Mart ve Haziran aylarında ulaştı. Bu zirvelerin, Bitcoin'in Mart ayında rekor kırdığı ve Haziran'da piyasayı sarsan gelişmelerin yaşandığı dönemlere denk gelmesi dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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