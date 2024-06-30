Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde kripto para Atm'leri dünya çapında yüzde 17,8 oranında artarak 38.279'a ulaştı. Bu artış, Aralık 2022'de kaydedilen rekor seviyelere yaklaşırken sektördeki canlanma umutları yeşertiyor.

Global Çapta Kripto Para ATM Sayısı İvme Kazanıyor

Küresel kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen kripto para Atm'lerinin sayısı son bir yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. Coin ATM Radar'ın son verilerine göre dünya çapındaki kripto para ATM'lerinin sayısı 38.279'a ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 17,8'lik bir büyüme kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında 2.564 yeni kripto para ATM'si faaliyete geçti. Bu rakam, 2023 yılında yaşanan 2.861 adetlik düşüşün ardından sektörde yaşanan olumlu gelişmelerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki dönemde her ay istikrarlı bir artış gözlemlendi. Haziran ayında kısa süreli bir gerileme yaşansa da ay sonunda 377 adetlik net artışla sektör yeniden ivme kazandı.

Sektörün önde gelen oyuncuları arasında Bitcoin Depot 7.543, Coinflip 5.057 ve Athena Bitcoin 2.756 makine ile öne çıkıyor. İşlem hacmi bakımından ATM'lerde Bitcoin liderliğini sürdürürken, onu Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin takip ediyor.

ABD, küresel kripto para ATM'lerinin yüzde 82'sine ev sahipliği yaparak bu alanda açık ara liderliğini sürdürüyor. Kanada ise yüzde 7,7'lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Avustralya'da son iki yılda yaşanan olağanüstü artış dikkat çekiyor. Bu noktada ülkedeki ATM sayısı 17 kat artarak 1.107'ye ulaştı. Bu hızlı yükselişle Avustralya, Avrupa kıtasındaki toplam ATM sayısını geçmeye aday görünüyor.

Avrupa'da İspanya 313, Polonya 279 ve İngiltere 211 ATM ile öne çıkarken, El Salvador 215, Almanya 177 ve Hong Kong 169 ATM ile listede üst sıralarda yer alıyor. Romanya, Gürcistan, İsviçre, Avusturya ve Yeni Zelanda da 100'ün üzerinde ATM'ye sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 72'sinde en az bir kripto para ATM'si bulunuyor. Sektör, 2022 yılının sonlarında ve 2023'ün ilk yarısında yaşanan düşüşün ardından toparlanma sürecine girdi. En düşük 32.764 seviyesine gerileyen kripto para ATM sayısı, sonraki dönemde hızla yükselişe geçti.