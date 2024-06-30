Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Kripto para ATM'lerinin sayısı rekor seviyeye ulaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl, kripto para ATM'leri dünya çapında yüzde 17,8 oranında artarak 38.279'a ulaştı. Bu artış, kripto para sektöründeki canlanma umutlarını yeşertiyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde kripto para Atm'leri dünya çapında yüzde 17,8 oranında artarak 38.279'a ulaştı. Bu artış, Aralık 2022'de kaydedilen rekor seviyelere yaklaşırken sektördeki canlanma umutları yeşertiyor.

Global Çapta Kripto Para ATM Sayısı İvme Kazanıyor

Küresel kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen kripto para Atm'lerinin sayısı son bir yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. Coin ATM Radar'ın son verilerine göre dünya çapındaki kripto para ATM'lerinin sayısı 38.279'a ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 17,8'lik bir büyüme kaydetti.

2024 yılının ilk yarısında 2.564 yeni kripto para ATM'si faaliyete geçti. Bu rakam, 2023 yılında yaşanan 2.861 adetlik düşüşün ardından sektörde yaşanan olumlu gelişmelerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle Temmuz 2023 ile Mayıs 2024 arasındaki dönemde her ay istikrarlı bir artış gözlemlendi. Haziran ayında kısa süreli bir gerileme yaşansa da ay sonunda 377 adetlik net artışla sektör yeniden ivme kazandı.

Sektörün önde gelen oyuncuları arasında Bitcoin Depot 7.543, Coinflip 5.057 ve Athena Bitcoin 2.756 makine ile öne çıkıyor. İşlem hacmi bakımından ATM'lerde Bitcoin liderliğini sürdürürken, onu Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin takip ediyor.

ABD, küresel kripto para ATM'lerinin yüzde 82'sine ev sahipliği yaparak bu alanda açık ara liderliğini sürdürüyor. Kanada ise yüzde 7,7'lik pay ile ikinci sırada yer alıyor. Avustralya'da son iki yılda yaşanan olağanüstü artış dikkat çekiyor. Bu noktada ülkedeki ATM sayısı 17 kat artarak 1.107'ye ulaştı. Bu hızlı yükselişle Avustralya, Avrupa kıtasındaki toplam ATM sayısını geçmeye aday görünüyor.

Avrupa'da İspanya 313, Polonya 279 ve İngiltere 211 ATM ile öne çıkarken, El Salvador 215, Almanya 177 ve Hong Kong 169 ATM ile listede üst sıralarda yer alıyor. Romanya, Gürcistan, İsviçre, Avusturya ve Yeni Zelanda da 100'ün üzerinde ATM'ye sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 72'sinde en az bir kripto para ATM'si bulunuyor. Sektör, 2022 yılının sonlarında ve 2023'ün ilk yarısında yaşanan düşüşün ardından toparlanma sürecine girdi. En düşük 32.764 seviyesine gerileyen kripto para ATM sayısı, sonraki dönemde hızla yükselişe geçti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Dünya ATM Kripto Haberler

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de Doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de Doğal gaz patlaması: 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Bakmadan Geçme

Arnautoviç kim, Arnavut mu, Müslüman mı, hangi takımda oynuyor? Avusturya kalecisi kimdir? Avusturya kalecisi Pentz kim, hangi takımda oynuyor? Avusturya Teknik Direktörü kim? Ralf Rangnick kimdir? Avusturya Kadrosu 2024! Avusturya Millî Futbol Takımı/Oyuncuları kim, hangi takımda oynuyorlar? İspanya-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda 30 Haziran Pazar EURO 2024? İsmail Küçükkaya annesi kimdir, neden öldü, hasta mıydı? Gelin final mi yapıyor? 30 Haziran Pazar Kanal 7 Gelin bugün sezon finali mi yapıyor? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 30 Haziran Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Özgür Özelin kardeşi kimdir,adı ne, mesleği ne kaç yaşında? Sen Benim Herşeyimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Benim Herşeyimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Gerzek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerzek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title