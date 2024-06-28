Kripto dünyası Trump'ın kampanyasına bağış yapmaya devam ediyor

Kraken kripto borsasının kurucu ortağı Jesse Powell, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için ciddi bir maddi destek sağladı. Bu bağışın büyük bir bölümü Ethereum olarak yapıldı ve Powell, Amerika'nın Blockchain alanında liderliğini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Kriptonun Ünlü İsimleri Trump'ı Destekliyor

Kripto para borsası Kraken'in kurucu ortağı Jesse Powell, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 seçim kampanyasına göz kamaştırıcı bir bağışta bulundu. Powell, X (eski adıyla Twitter) platformundan yaptığı açıklamada Trump'a 1 milyon dolar değerinde bağış yaptığını duyurdu. Bağışın büyük bölümünün Ethereum ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Powell, açıklamasında Trump'ı destekleme gerekçesini, "Trump, kripto para politikalarını destekleyen tek büyük parti adayı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Blockchain teknolojisinde öncü konumunu koruması için onu desteklemekten memnuniyet duyuyorum." sözleriyle açıkladı.

Öte yandan Powell, mevcut Biden yönetiminin kripto para düzenlemelerine sert eleştiriler yöneltti. Senatör Elizabeth Warren ve SEC Başkanı Gary Gensler'i kripto sektörüne düşmanca yaklaşmakla suçladı. Bu açıklamalar, Kraken'in Powell'ın CEO'luğu döneminde yaşadığı yasal sorunları akıllara getirdi. Kraken, İran, Küba ve Suriye gibi ülkelerdeki kullanıcılara hizmet vermesi nedeniyle ABD hükümetinin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son dönemde Trump'ın kripto para sektörüne olan ilgisi dikkat çekiyor. Kampanya bağışlarını kripto paralarla kabul etmeye başlayan Trump, Blockchain teknolojisinin Amerika için taşıdığı önemi vurgulayan konuşmalar yapıyor. Bu yaklaşım, sektörün önde gelen isimlerinden destek görüyor. Ark Invest CEO'su Cathie Wood ve Gemini kurucuları Cameron ile Tyler Winklevoss gibi isimler Trump'ın politikalarının Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü pekiştireceğini savunuyor.