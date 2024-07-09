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Kripto borsası yöneticisi kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya

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Paxful'un eski teknoloji şefi Artur Schaback, yetersiz kara para aklamayı önleme (AML) programı yürütme suçuyla beş yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Schaback, savcılarla anlaşma yoluna giderek 5 milyon dolarlık cezayı üç aşamada ödemeyi de kabul etti.

Paxful'un eski teknoloji şefi Artur Schaback, yetersiz kara para aklamayı önleme (AML) programı yürütme suçuyla beş yıla kadar hapis cezası ile yüz yüze. Kısa bir süre önce açıklanan mahkeme kararıyla, Schaback'ın Kasım ayında hüküm giymesi beklenirken, Paxful yönetim kurulundan da istifa etmesi bekleniyor.

Schaback Suçunu Kabul Etti

Eşler arası (P2P) bir Bitcoin ticaret platformu olan Paxful'un eski teknoloji şefi Artur Schaback, yasadışı faaliyetlere göz yummakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısa bir süre önce gerçekleşen mahkemede Schaback'ın suçlu olduğuna hükmedildiği belirtildi. Karar sonrasında kesin cezanın 4 Kasım'da açıklanacağı ve Schaback'ın Paxful yönetim kurulundan ayrılacağı bildirildi.

Kaliforniya'daki mahkeme, savcılarla yapılan anlaşma çerçevesinde Schaback'ın 5 milyon dolarlık cezayı üç aşamada ödemesini kabul etti. Bu ödemelerden ilki suçunu itiraf ettiği günde 1 milyon dolar, ikinci ödeme hüküm gününe kadar 3 milyon dolar ve son ödeme ise gelecek iki yıl içinde yapılacak 1 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianameye göre Schaback ve sadece "Başkan ve CEO" olarak anılan iş ortağı, Banka Gizlilik Yasası'nın gerekliliklerine uygun bir AML programı oluşturmadı. Bununla birlikte borsa kullanıcılarının kimlik doğrulaması için gerekli olan isim, doğum tarihi, adres ve diğer tanımlayıcı bilgileri toplamak amacıyla etkili bir Müşterini Tanı (KYC) programı da kurmadı.

Adalet Bakanlığı bu eksiklikler sebebiyle Paxful'u, aralarında dolandırıcılık, gasp ve diğer suçların da bulunduğu çeşitli yasa dışı faaliyetler için kullanılabilir hale getirdiğini belirtti. İddianamede, Temmuz 2015 ile Haziran 2019 arasında Schaback ve iş ortağının, kullanıcıların yeterli tanımlayıcı bilgi veya belge sunmadan hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdikleri ifade edildi. Paxful'un kendisini "KYC gerektirmeyen ve/veya kimliksiz işlem yapmaya izin veren bir platform" olarak pazarladığı da dosyada yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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