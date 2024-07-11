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Kripto borsası Binance Gopax hisselerini devretmeye hazırlanıyor

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, stratejik bir hamle yaparak Güney Kore merkezli kripto borsası Gopax'taki çoğunluk hisselerini satışa çıkarıyor. Binance, bu adımla pazar pozisyonunu yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, stratejik bir hamle yaparak Gopax'taki çoğunluk hisselerini satışa çıkarıyor. Güney Koreli teknoloji şirketi Megazone ile son aşamada görüşmeler yürüten Binance, bu adımla pazar pozisyonunu yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Binance'in Gopax Hisseleri Yeniden Şekilleniyor

Binance, Güney Kore merkezli kripto borsası Gopax'taki hisselerini azaltmaya hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edinilen bilgiye göre Binance yönetimi Güney Koreli bulut teknolojileri şirketi Megazone ile masaya oturdu.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, Genesis Global Capital'in yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Gopax'ın imdadına Binance yetişmişti. O dönemde borsanın yüzde 72,26'lık hissesini satın alan Binance, son mali raporlara göre halen yüzde 67,45 payla en büyük ortak konumunda bulunuyor.

Bununla birlikte Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), Binance'in ABD'deki hukuki sorunlarını gerekçe göstererek, hisse devrine onay vermekte ayak diredi. Bu gelişme üzerine Binance, FSC'nin talebi doğrultusunda Gopax'taki payını yüzde 10'un altına indirme kararı aldı.

Kripto borsası Binance, bu hamleyi Ağustos ayında Jeonbuk Bank ile gerçekleştirilecek gerçek isim hesap yenileme sürecinden önce tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin bu ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Bir diğer yandan geçen yıl Eylül ayında Gopax'ın ana şirketi Streamy'nin yüzde 8,55'lik hissesini satın alarak ikinci büyük ortak olan KOSDAQ üyesi BF Labs'ın daha fazla pay alma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Megazone cephesinden yapılan açıklamada, "Resmi makamların onayını beklerken, çeşitli iş birliği modelleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Ancak şu an için kesinleşmiş bir plan ya da takvim bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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