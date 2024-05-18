Kraken Tether'in AB Geleceğini Değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için getirdiği yeni MiCA kuralları, Kraken gibi büyük borsaları harekete geçirdi. Bu düzenleme sonucunda Tether'ın (USDT) desteklenip desteklenmeyeceği konusu, Kraken'in gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Tether'in Avrupa Geleceği Sorgularda

Önde gelen kripto para borsası Kraken, Temmuz ayında Avrupa Birliği genelinde yürürlüğe girecek olan yeni dijital varlık düzenlemeleri ışığında, en popüler stablecoin'lerden biri olan Tether'in (USDT) platformdaki geleceğini mercek altına alıyor. MiCA (Piyasalarda Kripto Varlıklar) olarak adlandırılan bu yeni AB yönetmeliklerinin, ABD dolarına sabitlenmiş olan USDT üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından son şekli verilmekte olan bu düzenlemeler, Avrupa'daki yatırımcılara sunulan stablecoin'ler üzerindeki kısıtlamaları artırmayı hedefliyor. Stablecoin'ler, genellikle kripto para alım satımında fiyat dalgalanmalarına karşı bir koruma sağlamak ve farklı borsalar arasında transfer yapmak amacıyla kullanılıyor.

Kraken'in Global Düzenleyici Stratejiler Başkanı Marcus Hughes, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "USDT gibi bazı stablecoin'lerin listelenmesinin mümkün olmayabileceği senaryolar da dahil olmak üzere, tüm olasılıkları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Hughes, nihai kararların ancak durumun netlik kazanmasıyla birlikte verilebileceğini vurguladı.

Öte yandan, Tether yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kraken'in Avrupa'daki müşterilerine yönelik EUR likiditesine ağırlık vermesini ve USDT'yi bir geçiş aracı olarak kullanmaya devam etmesini beklediklerini belirtti. Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, MiCA düzenlemelerinin bazı gereksinimleri hakkında endişelerini dile getirerek, düzenleyici kurumlarla diyaloglarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

Hughes, gelecekte Avrupa'da kullanılacak olan stablecoin çeşitlerinin ve sayısının bugünkünden farklı olacağına dikkat çekti. Kraken'in Avrupa operasyonlarına ilişkin planları henüz açıklanmasa da şirket şu anda İtalya, İspanya, İrlanda, Belçika ve Hollanda'da ilgili düzenleyici kurumlara kayıtlı olarak faaliyet gösteriyor.