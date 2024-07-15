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Hong Kong stablecoin düzenlemelerini sıkılaştırıyor

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Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, stablecoin piyasasını daha güvenli hale getirecek yeni düzenlemeleri yakında açıklamaya hazırlanıyor. Bu düzenlemeler, lisans gereklilikleri ve denetim mekanizmalarını içeriyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, fiat para birimine sabitlenen stablecoinlerin perakende satışı sınırlandırılacak ve sadece belirli kuruluşlar bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, stablecoin piyasasını daha güvenli hale getirecek yeni düzenlemeleri yakında açıklamaya hazırlanıyor. Bu düzenlemeler, lisans gereklilikleri ve denetim mekanizmalarını içerecek şekilde hazırlanmasıyla dikkat çekiyor.

Hong Kong Stablecoin İhraççıları İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Hong Kong, kripto para piyasasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu (FSTB), stablecoin ihraççılarına yönelik gerçekleştirilen danışmanlık çalışmalarının sonuçlarını yakında kamuoyuyla paylaşacak. Bu sonuçlar, Yasama Konseyi'ne sunulacak yasa tasarısının temelini oluşturacak.

FSTB tarafından yapılan açıklamada yeni düzenlemeler kapsamında fiat para birimine sabitlenen stablecoinlerin perakende satışı sınırlandırılacak. Yeni düzenlemeyle sadece bankalar, lisanslı şirketler ve kripto ticaret platformları gibi belirli kuruluşlar bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Düzenlemelerin odak noktasında, stablecoin ihraççılarının denetimi yer alıyor. FSTB yeni düzenlemeyle rezerv yönetimi, istikrar mekanizmaları, itfa ve yönetişim gibi alanlarda sıkı kontroller öngörüyor. Bu adımların, stablecoin işlemlerinde güvenliği ve şeffaflığı artırması bekleniyor.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) CEO'su Eddie Yue, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, stablecoin ihraççıları için oluşturulan sandbox uygulamasının önemine değindi. Yue, bu uygulamanın sektörün sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Sektör temsilcilerinden de düzenlemelere ilişkin olumlu yorumlar geliyor. Stablecoin ihraççısı First Digital'in CEO'su Vincent Chok, piyasada gördükleri talebin yüksek olduğunu ve çok sayıda şirketin Hong Kong'da stablecoin lisansı almak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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