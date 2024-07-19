Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hong Kong merkezli ZA Bank stablecoin piyasasına yenilik getiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong'un yenilikçi dijital bankası ZA Bank, stablecoin ihraççıları için özel rezerv bankacılık hizmetlerini duyurdu. Bu girişim, ülkedeki yeni stablecoin lisanslama düzenlemeleriyle uyumlu olarak dijital varlık piyasasında güven ve istikrarı artırmayı hedefliyor.

Hong Kong'un yenilikçi dijital bankası ZA Bank, stablecoin ihraççıları için özel rezerv bankacılık hizmetlerini duyurdu. Bu girişim, yeni stablecoin lisanslama düzenlemeleriyle uyumlu olarak dijital varlık piyasasında güven ve istikrarı artırma amacını taşıyor. Bankanın bu adımı, finansal teknolojiyle geleneksel bankacılığı birleştirerek sektördeki yenilikleri pekiştiriyor.

Stablecoin Güvenliği için ZA Bank'tan Önemli Hamle

Hong Kong'un öncü dijital bankalarından ZA Bank, stablecoin piyasasında çığır açan bir adım attı. Banka, stablecoin ihraççılarına özel bankacılık hizmetleri sunmaya başladığını duyurarak, Hong Kong'un yeni düzenlemelerine uyum sağlayan ilk dijital bankası oldu.

Hong Kong Para Otoritesi'nin (HKMA) yakın zamanda yürürlüğe koyduğu düzenlemeler, stablecoin ihraççılarının rezervlerini yerel bankalarda tutmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda ZA Bank, sektörde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

ZA Bank CEO'su Yao Wensong konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu girişim, geleneksel bankacılık ile fintech yeniliklerini harmanlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor." diyerek, bankanın vizyonunu ortaya koydu. Wensong ayrıca, Yuancoin ile yapılan iş birliğinin, dijital varlık ekosistemini destekleme yönündeki çabalarının somut bir örneği olduğunu vurguladı.

HKMA'nın düzenlemelerine tam uyum sağlayan ZA Bank, şu anda yaklaşık 10 farklı stablecoin şirketiyle potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler yürütüyor. Bu hamle, Hong Kong'un kripto para dünyasında önemli bir merkez olma hedefini destekler nitelikte.

Öte yandan, Hong Kong'daki düzenleyici ortam hızla şekilleniyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), perakende sanal varlık ticaret platformları için lisans başvurularını kabul etmeye başlamıştı. ZA Bank, bu gelişmeyi takiben, perakende sanal varlık ticareti hizmetlerini başlatma planlarını açıklamış ve kısa sürede pazarın yüzde 80'inden fazlasına hakim olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Hong Kong Banka Kripto Para Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title