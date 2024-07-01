Haziran ayında kripto saldırılarında büyük düşüş yaşandı

Haziran ayı, kripto para sektörü için önemli bir dönemeç oldu. Geride bıraktığımız ayda saldırılar ve zararlar büyük ölçüde azaldı. Geçen ay toplamda 176 milyon dolarlık kayıp yaşanırken, bu miktar Mayıs ayına göre yüzde 54,2 oranında düşüş gösterdi.

Kripto Güvenlik Trendlerinde Dönüş Sinyalleri

Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan siber saldırılar ve zararlı yazılım olaylarında dikkat çekici bir düşüş gözlemlendi. Haziran ayında kaydedilen toplam zarar, bir önceki aya kıyasla yarıdan fazla azalarak 176 milyon dolara geriledi.

Önde gelen kripto analiz şirketi PeckShield'in yayımladığı rapora göre geçtiğimiz ay yaklaşık 20 güvenlik ihlali vakası yaşandı. Bu rakam, Mayıs ayında kaydedilen 385 milyon dolarlık zararın oldukça altında kalıyor.

Haziran ayının en çarpıcı olayı, ülkemizin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk'te meydana geldi. Siber korsanlar, borsadan 100 milyon dolarlık kripto varlığını ele geçirmeyi başardı. Bu olay, ayın en büyük güvenlik ihlali olarak kayıtlara geçti.

Kripto dünyasının tanınmış isimlerinden Onchain dedektifi ZachXBT, ilk tahminlerinde Haziran ayı zararlarının 55 milyon dolar civarında olduğunu belirtmişti. Ancak, sonraki gelişmeler bu rakamın daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ayın ikinci büyük güvenlik açığı, Lykke'de yaşandı ve 22 milyon dolarlık bir zarara yol açtı. Üçüncü sırada ise DeFi kredi platformu UwU Lend yer aldı. Platform, 19,4 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Bu veriler, kripto ekosisteminde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine işaret ederken, kullanıcıların da dijital varlıklarını koruma konusunda daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.