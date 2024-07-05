Grayscale Ethereum Trust NAV priminde işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde spot Ethereum ETF'leri için beklenen lansmanı yaklaşırken, Grayscale Ethereum Trust, uzun süren iskonto dönemini kapatıp NAV (Net Varlık Değeri) üzerinden primle işlem görmeye başladı. Kısa bir süre önce kaydedilen yüzde 0,31'lik prim, piyasalardaki yeni dinamikleri ve yatırımcı beklentilerini yansıtıyor.

Spot ETF Lansmanı Yaklaşırken ETHE Prim Kazandı

Grayscale'in Ethereum Trust (ETHE) fonu, uzun bir aradan sonra ilk kez net varlık değerinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu durum, ABD'de beklenen spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesi öncesinde gerçekleşti. YCharts'ın sağladığı verilere göre ETHE 3 Temmuz tahininde net varlık değerine kıyasla yüzde 0,31 oranında bir primle el değiştirdi. Bu, fonun uzun süredir devam eden iskontolu seyrinin sona erdiğini gösteriyor.

Piyasa uzmanları, bu değişimin arkasında birkaç faktör olduğunu dile getirdi. Ocak ayında Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıkması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'lerine yönelik olumlu yaklaşımı, yatırımcı ilgisini artırdı.

Mayıs ayında SEC'in BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi önde gelen finans kuruluşlarının Ethereum ETF başvurularını değerlendirmeye alması, piyasada heyecan yarattı. Bu gelişme, ETHE'nin iskontosunun hızla azalmasına neden oldu.

Grayscale Ethereum Trust'ın primle işlem görmesi, yatırımcıların spot Ethereum ETF'lerinin yakında piyasaya sürüleceğine inandığını gösteriyor. Bununla birlikte Grayscale'in mevcut Grayscale Ethereum Trust'ının bir ETF'ye dönüşme olasılığı da yatırımcıları cezbediyor. Güncel olarak 9,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Grayscale, kripto para piyasasında önemli bir oyuncu konumunda.