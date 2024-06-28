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FTX krizi bir şirketin daha sonunu getirdi

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Kripto yatırım platformu Yield App, FTX'nin çöküşünden kaynaklanan büyük mali zararlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Seyşeller merkezli platform, kullanıcılar ve paydaşlar arasında adil bir yaklaşım sergileme amacıyla bu zor kararı aldı.

Kripto yatırım platformu Yield App, FTX'nin çöküşünden kaynaklanan büyük mali zararlar nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Platform, adil ve eşit muamele sağlamak amacıyla bu zor kararı alırken, ilgili tüm topluluk kanallarını da askıya aldı.

FTX Çöküşü Sonrası Yield App'ten Flaş Karar

Seyşeller merkezli kripto yatırım platformu Yield App, beklenmedik bir kararla operasyonlarını durduracağını açıkladı. Gün içinde yapılan resmi duyuruda platformun tüm işlemlerini sonlandıracağı belirtildi.

Şirket yetkilileri, bu radikal kararın temelinde kullanıcılar ve paydaşlar arasında adil bir yaklaşım sergileme amacı olduğunu vurguladı. Yaşanılan olayın perde arkasında Yield App'in iflas eden kripto para borsası FTX'teki varlıklarıyla ilgili yaşadığı büyük kayıpların yattığı ifade edildi.

Yield App CEO'su Tim Frost, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, FTX'teki varlıklarını yöneten üçüncü taraf hedge fonlara karşı hukuki süreç başlattıklarını doğruladı. Frost, "18 aylık yoğun çabalarımıza rağmen alacaklılarımızın menfaatlerini korumak adına platformu kapatma kararı almak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şirketin geçmişteki açıklamaları ile mevcut durum arasındaki çelişki, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Frost'un 2022 Kasım ayında Discord üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Yield App'in FTX'e önemli bir maruziyeti olmadığını belirtmesi, şirketin şeffaflığı konusunda endişelere yol açtı.

Bu çelişkili duruma açıklık getiren Frost, "Dolaylı maruziyetimizin boyutu, yasal süreçler devam ederken netlik kazandı." diyerek savunma yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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