FTX Eski Yöneticisi Salame'nin Avukatları 18 Ay Ceza Talep Etti

FTX'in eski yöneticisi Ryan Salame, seçim suçlamalarından suçlu bulunmasının ardından cezasının 18 ay ile sınırlandırılmasını talep ediyor. Avukatları, Salame'nin dolandırıcılık faaliyetlerinden habersiz olduğunu ve ilk bilgi veren kişi olduğunu savunarak hafifletici faktörler sundu.

Salame için Avukatlarından Ceza İndirimi Çağrısı

FTX'in eski yöneticilerinden Ryan Salame'nin avukatları, müvekkillerinin seçim suçlamalarından suçlu bulunmasının ardından mahkemeye sundukları dilekçede, cezanın 18 ayla sınırlandırılması talebinde bulundu. Salame, FTX ve Alameda'da görev yaptığı dönemde fon transferleri ve döviz işlemlerinin yönetiminde rol oynamış, şirket kaynaklarını kullanarak siyasi bağışlar yapmış ve Bahamalar'daki sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmişti.

Avukatlar, Salame'nin şirket içindeki rolünün daha çok operasyonel düzeyde olduğunu ve dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak durduğunu belirtti. Müvekkillerinin yasal iş birliği yapması, samimi bir pişmanlık duyması, bağımlılık sorunuyla mücadele etmesi ve şirketin iflası nedeniyle büyük kişisel ve mali kayıplara uğraması, hafifletici sebepler olarak öne sürüldü.

Salame'nin avukatları, müvekkillerinin Alameda ve FTX'teki dört kişinin müşterileri dolandırmak için komplo kurduğundan haberdar olmadığını vurguladı. Avukatlar ayrıca, Salame'nin dolandırıcılığı fark eder etmez Bahamalar yetkililerine durumu bildiren ilk kişi olduğu ve büyük jüri kararı olmaksızın ABD Savcılığı'na belgeler sunarak FTX soruşturmasının başlamasını sağladığını dile getirdi.

Öte yandan avukatlar, FTX ve Bankman-Fried çevresine yönelik medyanın olumsuz eleştirilerinin, Salame'nin gelecekte iş bulma olanaklarını engellediğini ve bu durumun hayatının geri kalanını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.