Coinbase ABD Marshals Servisi ile kripto saklama anlaşması imzaladı

ABD Marshals Servisi, dijital varlıklarını yönetmek için Coinbase Prime ile büyük bir anlaşma yaptı. 32,5 milyon dolarlık bu iş birliği, kurumun geniş ölçekli kripto para saklama ve tasfiye ihtiyaçlarını karşılayacak. Anlaşma, SEC ile devam eden hukuki süreçlerin gölgesinde gerçekleşti.

ABD Adalet Bakanlığı Bünyesinde Kripto Güvenliği Hamlesi

ABD'nin federal yargı sisteminin icra kolu olan Marshals Servisi, kripto para dünyasında önemli bir adım attı. Kurum, dijital varlıkların saklanması ve gelişmiş ticaret hizmetleri için Coinbase Prime ile 32,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Marshals Servisi, uzun süren bir değerlendirme sürecinin ardından, büyük ölçekli dijital varlıklarını yönetmek üzere Coinbase Prime'ı tercih ettiğini açıkladı. Yapılan resmî açıklamada, kurumun bu kararı almasında Coinbase'in sağlam geçmişi ve kurumsal düzeyde kapsamlı güvenli kripto hizmetleri sunma yeteneği etkili oldu.

Marshals Servisi, daha önce yaptığı bir açıklamada bu anlaşmanın yüksek miktardaki popüler kripto para birimlerinin yönetimi ve tasfiyesi için özel bir ihtiyacı karşılayacağını belirtmişti. Ayrıca, sözleşmenin sektörde öncü depolama ve tasfiye yöntemlerinin profesyonel ve yasal çerçevede kullanılmasını sağlayacağını vurguladı. Bu sayede, hükümetin el koyma programları kapsamındaki kripto varlıkların yönetimi ve elden çıkarılması kolaylaşacak.

Bu önemli anlaşma, Coinbase'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen hukuki mücadelesinin gölgesinde gerçekleşti. Geçen yıl SEC, platformun kayıt dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla Coinbase aleyhine dava açmıştı ve bu dava halen devam ediyor. Öte yandan Coinbase, geçtiğimiz günlerde SEC de dahil olmak üzere bazı federal kurumlara karşı dava açarak, bu kurumların kripto sektörünü finans dünyasından soyutlamaya çalıştığını öne sürdü.