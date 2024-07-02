Circle Avrupa'da ilk MiCA uyumlu stablecoin ihracını başlatıyor

Circle, Avrupa'da kripto düzenlemelerine uygun şekilde USDC ve EURC stablecoinlerini ihraç etme yetkisini aldı. Bu başarı, şirketi kıtadaki ilk lisanslı stablecoin sağlayıcısı yapıyor.

Circle MiCA Lisansıyla Piyasalara Güven Veriyor

Dijital ödeme şirketi Circle, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) kapsamında ilk resmi lisansı alan şirket oldu. Bu lisans, Circle'ın USDC ve EURC adlı stablecoinlerin AB pazarında yasal olarak sunmasına olanak tanıyor.

Circle'ın Üst Yöneticisi Jeremy Allaire, Paris'te düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Allaire, şirketin AB'deki yasal çerçeveye tam uyum sağlayarak stablecoinlerini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu hamle, Circle'ın kripto para sektöründe yasal düzenlemelere uyum konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Fransa'da dijital varlık düzenleme lisansı alan Circle, şimdi bu lisans çerçevesinde tüm Avrupa'da MiCA uyumlu stablecoinlerini dağıtmaya hazırlanıyor.

MiCA, AB üye ülkeleri arasında kripto varlık düzenlemelerini standart hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yasal çerçeve olarak dikkat çekiyor. Nisan 2023'te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan bu düzenleme, stablecoinler dahil çeşitli kripto varlıklar için kademeli olarak uygulanacak kuralları içeriyor.

Binance CEO'su Richard Teng, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, yetkisiz stablecoinlerin platformdan hemen kaldırılmayacağını, ancak Avrupalı kullanıcılar için bazı ürünlerde kullanımının sınırlanacağını belirtti.