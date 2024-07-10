Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL ARŞİV SEÇİM SONUÇLARI

Bitcoin transfer ücretlerinde dikkat çeken düşüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin transfer ücretleri, 38,69 dolara gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüşün ana nedenleri blok alanı ve veri talebindeki azalma olarak gösteriliyor.

Bitcoin transfer ücretleri 38,69 dolara gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine ulaştı. Blok alanı ve veri talebindeki azalma bu düşüşün ana nedenleri arasında yer aldı. Bu düşüşlere rağmen Bitcoin madencileri, düşük ağ zorluğu sayesinde düşük ücretlerle kârlılıklarını koruyabiliyor.

Bitcoin Madencilerinin Kârlılık Stratejileri Dikkat Çekiyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, son günlerde dikkat çekici gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Verilere göre her bir Bitcoin transferi için ödenen ortalama ücret 38,69 dolara kadar geriledi. Bu rakam, son dört yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar tarafından yapılan analizlere göre özellikle blok alanına olan talebin azalması ve veri hacmindeki düşüş, ücretlerin gerilemesinde başrol oynadı. İlginç bir şekilde, bu tarihlerde Bitcoin'in değeri 58.200 doların üzerinde seyrediyordu.

Ycharts'ın verilerine göre 7 Temmuz'da toplam 673.752 işlem kaydedildi. Bu işlemlerin yüzde 89,7'si standart Bitcoin transferlerinden oluşurken, geri kalan bant genişliği Ordinals, BRC-20 ve Runes gibi alternatif protokoller arasında paylaşıldı.

Bitcoin madencileri cephesinde ise karışık sinyaller göze çarpıyor. Düşük işlem ücretlerine rağmen madencilerin kârlılıklarını korudukları gözlemlendi. Piyasa analiz şirketi CryptoQuant'ın raporuna göre sektörde "kapitülasyon" belirtileri baş göstermeye başladı. Bu durum, madencilerin zorlu piyasa koşullarında ayakta kalma mücadelesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Bitcoin'in hashrate'inde yaşanan yüzde 7,7'lik düşüş, uzmanların dikkatini çekti. Bu oran, 2022 yılının Aralık ayında FTX kripto para borsasının çöküşü sonrasında gözlemlenen seviyelere yakın. Analistler, bu tür düşüşlerin genellikle piyasanın dip noktalarına işaret ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Kripto Para Haberler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? FED FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı ne zaman olacak?
Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi

Türkiye'de ilk defa görülen balığı palamut sanıp arkadaşına yedirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title