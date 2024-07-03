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Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark sektörde fark yaratıyor

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Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark, Haziran ayında 445 Bitcoin üretimine imza atarak sektörde ses getirdi. Şirket, 20 EH/s hashrate hedefini aşarak önemli bir başarıya ulaştı. ABD'nin Georgia eyaletinde satın aldığı beş yeni tesisin de etkisiyle Mayıs ayında 417 Bitcoin üreten şirket, Haziran ayında bu rakamı 445'e çıkardı.

CleanSpark, Haziran ayında beklenenden daha fazla performans göstererek 445 Bitcoin üretti ve madencilik sektöründe ses getirdi. Georgia'daki yeni yatırımlarıyla 20 EH/s hashrate hedefini aşan şirket, bu başarısıyla rakiplerine fark attı.

CleanSpark, Haziran'da 445 Bitcoin ile Tarih Yazdı

Önde gelen Bitcoin madencilik şirketlerinden CleanSpark, Haziran ayında gerçekleştirdiği 445 Bitcoin üretimiyle sektörde ses getirdi. Şirket, yılın ortasına varmadan önce belirlediği 20 EH/s hashrate hedefini aşarak önemli bir başarıya imza attı.

CleanSpark'ın CEO'su Zach Bradford, bu gelişmenin ardından, "Operasyonel hashrate'imizin 20 EH/s'yi geçmesi, geçtiğimiz Aralık ayındaki değerlerimizin iki katından fazlasına ulaştığımızı gösteriyor." dedi. Bradford açıklamasına, "Sektördeki diğer firmalar farklı gelir kaynakları ararken biz Bitcoin madenciliği kapasitemizi ve bu alandaki gelirlerimizi artırmaya odaklanıyoruz. Mevcut tesislerimizin verimliliğini yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Tün bunlara ek olarak, Wyoming ve Tennessee'deki yeni fırsatları heyecanla bekliyoruz." sözleriyle devam etti.

Şirketin performansındaki bu artış, ABD'nin Georgia eyaletinde satın aldığı beş yeni tesise bağlanıyor. Mayıs ayında 417 Bitcoin üreten CleanSpark, Haziran ayında bu rakamı 445'e çıkararak dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. Haziran boyunca şirketin ortalama hashrate değeri 17,85 EH/s olarak gerçekleşti.

CleanSpark, aynı dönemde ortalama 67.514 dolardan toplam 8,06 Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Şirket, yılbaşından bu yana toplam 3.614 Bitcoin üretti ve 30 Haziran itibarıyla elinde 6.591 Bitcoin bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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