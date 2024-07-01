Bitcoin işlem hacimlerinde beklenmedik düşüş

Bitcoin'in hafta sonu işlem hacmi, ETF onayları sonrası beklenmedik düzeylere indi. 2024 yılında işlem hacminin rekor düşük seviyelere gerilemesi, piyasada yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Kripto para birimi Bitcoin'in hafta sonları yaşadığı bu sessizlik, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekiyor.

ETF Onayları Sonrası Bitcoin Piyasasında Yeni Dönem

Lider kripto para birimi Bitcoin, son dönemde alışılmadık bir sakinlik yaşıyor. Özellikle hafta sonları görülen düşük işlem hacimleri, piyasada yeni bir trendin habercisi olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Kripto para analiz firması Kaiko'nun son araştırması, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Bitcoin'in hafta sonu işlem hacimleri, tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Rakamlar, bu trendin 2024 yılında belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Kaiko'nun verilerine göre 2019 yılında Bitcoin işlemlerinin yüzde 28'i hafta sonlarında gerçekleşirken, geçen yıl bu oran yüzde 16'ya düştü. Bu keskin düşüşün arkasındaki temel etken, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya girişi olarak gösteriliyor.

ETF'lerin sadece borsa açıkken işlem görmesi yatırımcı davranışlarını önemli ölçüde değiştirdi. Kaiko araştırmacıları, 2023'ün son çeyreğinde ETF'lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, işlemlerin çoğunun Türkiye saatiyle 22:00 ile 23:000 arasında yoğunlaştığını belirtiyor.

Rapor, ETF'ler için Bitcoin alım-satım işlemlerinin, piyasa fiyatlarını daha doğru yansıtmak amacıyla "gösterge sabitleme penceresi" olarak adlandırılan belirli bir zaman diliminde yoğunlaştığını vurguluyor. Bu pencere, hafta içi günlerde Bitcoin ticaretinin en yoğun olduğu ikinci zaman dilimi haline geldi. Bitcoin'de hafta sonu işlem hacmindeki düşüş trendi 2021'den bu yana devam ediyor ve şu anda tarihinin en düşük seviyelerinde seyrediyor.