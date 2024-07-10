Bitcoin balinaları hız kesmeden satın alıma devam ediyor

Nisan 2023'ten itibaren Bitcoin balinaları, varlıklarını yüzde 6,3'lük aylık bir artış oranıyla hızla artırarak piyasada dikkat çekiyor. Uzun vadeli yatırımcıların bu sürdürülebilir birikim tutumu, Bitcoin talebindeki kesintisiz artışın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Gözü Kulağı Bitcoin'de

Son dönemde kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının birikimlerini artırdığı gözlemleniyor. CryptoQuant tarafından yayınlanan son piyasa analizine göre Bitcoin sahipleri Nisan 2023'ten bu yana görülmemiş bir hızda alım yapıyor.

CryptoQuant raporuna göre yatırımcılar aylık yüzde 6,3'lük bir büyüme oranıyla Bitcoin varlıklarını çoğaltıyor. Bu durum, Bitcoin'e olan talebin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Rapordaki veriler sonrasında dikkat çeken önemli bir nokta Almanya ve ABD hükümetlerinin el koyduğu Bitcoin'lerin ve Mt. Gox borsasından çıkan kripto paraların piyasaya sürülmesine rağmen yatırımcıların alımlarına devam etmesi.

Bitcoin fiyatının 71 bin dolar seviyesinden 58 bin - 59 bin dolar bandına gerilemesine karşın uzun vadeli yatırımcıların birikimlerini artırma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Analistler, bu durumu "Bitcoin fiyatının dip noktasına yaklaştığının işareti." olarak yorumluyor.

Öte yandan, stablecoin piyasasındaki likidite yetersizliği, Bitcoin'in yeniden yükselişe geçmesini geciktirebilir. CryptoQuant'ın raporunda USDT'nin piyasa değerinin hâlâ düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor. Bitcoin fiyatlarının genellikle USDT basımıyla artan likiditeyle yükseldiği göz önüne alındığında, bu durum kısa vadede önemli bir rallinin önünde engel oluşturabilir.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.