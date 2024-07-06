Biden'ın kripto veto kararı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından veto edilen SAB 121 yasa tasarısı, kripto para birimlerinin bilanço kaydı ile ilgili yeni düzenlemeler getiriyor. Temsilciler Meclisi, bu vetoyu önümüzdeki hafta ele alacak ve kritik bir oylama yapacak. Bu oylama, kripto para piyasasındaki gelecek düzenlemeler için belirleyici olacak.

Kripto Para Düzenlemeleri Meclis Gündeminde Ön Sırada

Kripto para birimlerini ilgilendiren önemli bir yasal düzenleme, ABD siyasetinde yeniden gündeme oturdu. Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın yakın zamanda veto ettiği Personel Muhasebe Bülteni 121 (SAB 121) konusunda yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Meclis Çoğunluk Lideri Steve Scalise'nin açıkladığı programa göre önümüzdeki hafta SAB 121'in yeniden oylanması planlanıyor. Bu düzenleme, kripto para varlıklarını elinde tutan kuruluşların, bu varlıkları mali tablolarında göstermesini zorunlu kılıyor.

Başkan'ın vetosunun aşılması için hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Mayıs ayında gerçekleşen oylamalarda bu oran yakalanamadı. Temsilciler Meclisi'nde yüzde 55.6, Senato'da ise yüzde 61.2 oranında destek gören tasarının yasalaşması için Demokrat milletvekillerinden daha fazla oy alması şart.

SAB 121 karşıtları, düzenlemenin ABD bankalarının kripto para alanındaki etkinliğini azaltacağını ve bu durumun sektörü banka dışı kuruluşların kontrolüne bırakarak risk oluşturacağını öne sürüyor. Bir diğer yandan, bazı kripto yatırım şirketleri, bu konunun parti ayrımı gözetmeksizin ele alınması gerektiğini vurguluyor.