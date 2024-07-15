Bernstein analistlerinden Bitcoin madencilik açıklaması

ABD'de yaşanan şaşırtıcı suikast girişimi sonrasında Bitcoin yükselişe geçti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı toparlanışı, kripto para biriminin değerinde beklenmedik bir artışa yol açtı. Bernstein analistleri, bu gelişmelerin Bitcoin madenciliği için 'Goldilocks senaryosu' oluşturduğunu dile getirdi.

ABD'de Bitcoin Madencileri İçin Politik Rüzgarlar Esiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimi, kripto para piyasası ve Bitcoin madenciliği sektörü için olumlu bir tablo çizdi.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Bernstein'ın uzmanları Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, müşterilerine gönderdikleri raporda ilginç tespitlerde bulundu. Rapor, ABD siyasetindeki son gelişmelerin Bitcoin madenciliği için elverişli bir ortam yarattığı vurgulandı.

Bernstein analistleri, "ABD'nin Bitcoin madenciliğinde merkez üs haline gelmesi, sektörün güçlü bağlantıları ve yapay zeka veri merkezleriyle kurduğu ortaklıklar, madencilik endüstrisinin değer kazanmasına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, Trump'ın son dönemde kripto para piyasasına yönelik olumlu açıklamalarının, mevcut yönetimin düzenleyici yaklaşımına kıyasla daha ılımlı bir ortam oluşturduğuna dikkat çekiyor. Analistler, seçim sürecinde Bitcoin fiyatının Trump'ın başkanlık şansıyla doğru orantılı hareket edeceğini öngörüyor.