Almanya ve ABD'den dev kripto transferleri

Almanya ve ABD hükümetlerinin yüklü miktarda Bitcoin ve Ethereum transferi gerçekleştirdiği bilgisi piyasaları hareketlendirdi. Bu transferler, hükümetlerin kripto varlıklarını nasıl yönettiğine dair çarpıcı bilgiler sunarken, olası bir satışın sinyallerini de beraberinde getiriyor.

Devletler Kripto Para Transferleriyle Dikkat Çekiyor

Kripto para piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, devlet kurumlarının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Blockchain analiz firması Arkham'ın son raporuna göre Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerine ait olduğu düşünülen cüzdanlardan dikkat çekici miktarlarda kripto para transferleri gerçekleştirildi.

Raporda yer alan ifadelere göre Alman hükümeti farklı kripto para borsalarına toplam değeri 94 milyon doları bulan 1.500 Bitcoin transfer etti. Bu işlemlerin detaylarına bakıldığında, bilinmeyen bir adrese önce 600, ardından 500 Bitcoin gönderildiği görülüyor. Bununla birlikte Bitstamp'a 200, Coinbase ve Kraken'e ise 100'er Bitcoin aktarıldığı kaydedildi.

Bir diğer yandan ABD hükümetinin de kripto para hareketliliğinde geri kalmadığı gözlemlendi. Estonyalı iş insanları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'den ele geçirilen 3.375 Ethereum (yaklaşık 11,75 milyon dolar değerinde), kimliği belirsiz bir adrese transfer edildi.

Arkham'ın verileri, ABD hükümetinin şu anda 13,42 milyar dolar değerinde 213.534 Bitcoin ve 175,9 milyon dolar değerinde 50.524 Ethereum tuttuğunu ortaya koyuyor. Almanya ise 2,81 milyar dolar değerinde 44.692 Bitcoin ile önemli bir kripto varlığına sahip.

Son olarak Bitcoin Treasuries'in verilerine göre ABD ve Almanya, dünya genelinde en fazla Bitcoin sahibi devletler arasında yer alıyor. ABD listenin zirvesinde bulunurken sıralamada Çin, İngiltere ve Ukrayna gibi ülkeler de yer alıyor.