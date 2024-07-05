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Almanya'nın Bitcoin satışlarına tepkiler artıyor

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Almanya'da hükümetin Bitcoin satışlarına yönelik tepkiler artıyor. Alman milletvekili Joana Cotar, Bitcoin satışlarının durdurulması ve bu kripto paranın stratejik bir rezerv olarak kullanılması çağrısında bulundu. Cotar, Bitcoin'in ülke ekonomisine sağlayabileceği koruma ve çeşitlilik avantajlarını vurgularken, acele satışların ülkeye yaratacağı risklere dikkat çekti.

Alman milletvekili Joana Cotar, Bitcoin satışlarının durdurulması ve bu kripto para biriminin stratejik bir rezerv olarak kullanılması çağrısında bulundu. Cotar, Bitcoin'in ülke ekonomisine sağlayabileceği koruma ve çeşitlilik avantajlarını vurgularken, acele satışların ülke için yaratacağı riskleri de dile getirdi.

Alman Hükümetine Bitcoin Tepkisi

Almanya'da Bitcoin konusu son günlerde siyasi ve ekonomik çevrelerin gündeminde yer alıyor. Hükümetin elindeki Bitcoin varlıklarını satmaya devam etmesi, muhalefetten sert tepkilere neden olurken, ülkenin dijital para politikası mercek altına alınıyor.

Muhalefet kanadından Bitcoin savunucusu olarak bilinen politikacı Joana Cotar, hükümete yönelik çarpıcı bir çağrıda bulundu. Cotar, kısa bir süre önce yetkililere gönderdiği mektupta, devlete ait Bitcoin varlıklarının satışının derhal durdurulmasını talep etti. Politikacı, Bitcoin'i "stratejik rezerv" olarak nitelendirirken, bu dijital varlığın geleneksel finansal risklere karşı bir kalkan görevi görebileceğini vurguladı.

Cotar'ın açıklamalarına göre Bitcoin Almanya'nın ekonomik çeşitliliğini artırma potansiyeline sahip. Bununla birlikte Cotar, lider kripto para birimi Bitcoin'in ülkeyi enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları gibi ekonomik tehditlerden koruyabileceğini düşünüyor. Politikacı, Bitcoin satışlarının sürdürülmesinin ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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