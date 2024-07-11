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Almanya milyonlarca dolarlık Bitcoin'i geri aldı

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Alman hükümeti, kripto para borsalarından toplam 141 milyon dolar değerinde 2442 Bitcoin'i geri aldı. Bu stratejik hareket, Kraken ve Bitstamp gibi büyük borsalardan yapılan işlemleri içeriyor.

Almanya'nın Bitcoin hamleleri devam ediyor. Alman hükümeti, kripto para borsalarından toplam 141 milyon dolar değerinde 2442 Bitcoin'i başarıyla geri aldı. Bu stratejik hareket, Kraken ve Bitstamp gibi büyük borsalardan yapılan dikkat çekici işlemleri içeriyor.

Almanya Kripto Dünyasında Büyük Hamleler Yapmaya Devam Ediyor

Alman hükümeti, dikkat çekici bir operasyonla 141 milyon dolar değerinde Bitcoin'i geri aldı. Gerçekleşen son işlemde, devletin dijital cüzdanına 2442 Bitcoin transfer edildi.

Bu büyük ölçekli operasyonun detayları ise dikkat çekici. Kraken borsasından 903 Bitcoin (yaklaşık 52,3 milyon dolar) geri alındı. Bununla birlikte kaynağı henüz netleşmeyen adreslerden 1529 Bitcoin (88,6 milyon dolar) daha transfer edildi. Bitstamp platformundan ise 10 Bitcoin (575 bin dolar) alındı.

Bu hamle, Alman hükümetinin Ocak ayında kapatılan Movie2K adlı korsan film sitesinden ele geçirilen 50 bin Bitcoin'i elden çıkarma planıyla örtüşüyor. Hükümetin bu stratejisi, bazı çevrelerde eleştiri oklarının hedefi oldu. Bitcoin savunucusu ve Federal Meclis üyesi Joana Cotar, "Hükümetin Bitcoin'leri aceleyle satma kararı, uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabilir." şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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