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Almanya Bitcoin transferlerine devam ediyor

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Almanya, kripto para piyasalarında büyük bir adım attı ve 175 milyon dolar değerinde 3.000 Bitcoin'i farklı adreslere transfer etti. Bu transferin en dikkat çekici kısmı, 1.700 Bitcoin'in belirsiz bir kripto para cüzdanına gönderilmesi oldu.

Almanya, kripto para piyasalarında gözler önünde adımlar atmayı sürdürüyor. Almanya 175 milyon dolar değerindeki 3.000 Bitcoin'i farklı adreslere transfer etti. Bu büyük miktardaki transfer, özellikle belirsizliğini koruyan bir kripto para cüzdanına yapılan 1.700 Bitcoin ile dikkat çekiyor.

Alman Hükümeti Bitcoin Transferlerini Sürdürüyor

Alman hükümeti, elindeki dijital varlıkları yönetme konusunda cesur bir adım attı. Uzman Blockchain analiz şirketi Arkham'ın paylaştığı verilere göre Alman yetkililer yaklaşık 175 milyon dolar değerinde, yani 3.000 Bitcoin'lik bir transfer gerçekleştirdi.

Bu dev işlemin en dikkat çekici kısmı, 1.700 Bitcoin'in gizemli bir adrese gönderilmesi oldu. Bu kripto para cüzdanının kime ait olduğu henüz bilinmiyor. Alman hükümeti ayrıca kripto dünyasının önde gelen borsalarına da önemli miktarlarda Bitcoin aktardı. Bitstamp 500, Coinbase ve Kraken ise 400'er Bitcoin aldı.

Son iki haftada yapılan benzer transferlerle birlikte, Alman hükümetinin borsa hesaplarına ve gizemli bir kripto para cüzdanına toplamda 300 milyon doları aşkın Bitcoin gönderdiği ortaya çıktı. Bu işlemler sonrasında hükümetin elinde kalan Bitcoin miktarı 40.359'a ulaştı. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 2,32 milyar dolara tekabül ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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