Almanya Bitcoin satışlarını hızlandırmaya devam ediyor

Alman hükümetinin kripto para birimi Bitcoin'deki payını azaltma hamlesi sürüyor. Yeni raporlara göre hükümet tarafından büyük borsalara 500 Bitcoin daha transfer edildi, bu da piyasalarda ve siyasi arenada yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bitcoin savunucusu Joana Cotar, hükümetin bu hamlesini sert bir dille eleştirdi ve stratejik hatalar üzerinde durdu.

Almanya'da Bitcoin Satış Fırtınası Büyüyor

Almanya sahip olduğu Bitcoin'leri elinden çıkarmaya devam ediyor. Blockchain analiz şirketi Arkham'ın açıkladığı rapora göre Alman yetkililerin kontrolündeki hesaplardan önemli miktarda Bitcoin transferi gerçekleştirildi.

Raporun detaylarında Bitstamp ve Coinbase gibi önde gelen kripto borsalarına 250'şer adet Bitcoin gönderildiği ortaya çıktı. Bu işlemlerin yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen bir adrese 500 Bitcoin daha aktarıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu gizemli adresin muhtemelen başka bir borsa ya da bir başka platforma ait olabileceğini dile getirdi.

Söz konusu transferlerin toplam değeri, mevcut piyasa koşullarında yaklaşık 28 milyon dolara tekabül ediyor. Bu rakam, Almanya'nın elinde bulundurduğu Bitcoin rezervinin önemli bir kısmını temsil ediyor.

Hükümetin bu hamlesi, ülke içinde sert tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Bitcoin savunucusu olarak bilinen bağımsız milletvekili Joana Cotar, hükümetin bu acele satış kararını sert bir dille eleştirdi. Cotar yaptığı açıklamada ABD'nin aksine Almanya'nın Bitcoin'i stratejik bir varlık olarak değerlendirmek yerine elden çıkarmasını "mantıksız" olarak nitelendirdi ve bunun olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Öte yandan, Bitcoin fiyatlarındaki düşüş trendi de devam ediyor. Verilere bakıldığında son birkaç haftadır genel bir düşüş eğilimi gösteren Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,34 oranında değer kaybetti.