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Almanya Bitcoin satışlarına devam ediyor

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Alman hükümeti, büyük bir kripto para satış hamlesi gerçekleştirdi. Toplamda 3.200 Bitcoin, çeşitli kripto para borsalarına transfer edildi ve hükümetin Bitcoin cüzdanındaki miktar 5.800 BTC'ye indi.

Alman hükümeti, kripto para piyasalarında büyük bir satış hamlesi gerçekleştirdi. Toplam 3.200 Bitcoin (BTC), çeşitli kripto para borsalarına transfer edilirken, hükümetin Bitcoin cüzdanındaki miktar 5.800 BTC'ye indi.

Almanya'nın Bitcoin Satışları Piyasaya Yön Veriyor

Alman hükümeti, elindeki Bitcoin rezervlerini eritmeye devam ediyor. Blockchain analiz şirketi Arkham'ın verilerine göre Alman yetkilileri çeşitli kripto borsalarına toplam 3.200 Bitcoin aktardı. Bu transferler arasında Bitstamp, Kraken ve Coinbase'e 400'er BTC gönderilirken, kimliği bilinmeyen iki adrese sırasıyla 1.000 ve 500 BTC transfer edildi.

Uzman kripto analist Michaël van de Poppe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Almanya'nın elinde kalan yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in 12 Temmuz'da satışa çıkarılacağını öngördüğünü belirtti.

Başlangıçta 50.000 Bitcoin bulunan kripto para cüzdanı son bir ayda büyük oranda boşaltıldı. Alman hükümetine ait kripto para cüzdanında şu anda sadece 5.800 Bitcoin kaldı. Bu, toplam miktarın yüzde 88,4'ünün satıldığı anlamına geliyor.

Arkham'ın analizine göre 11 Temmuz'da Alman hükümeti çeşitli platformlara yaklaşık 615 milyon dolar değerinde Bitcoin aktardı. Bu işlemden sonra cüzdandaki miktar geçici olarak 5.000 BTC'nin altına düştü. Alman milletvekili ve Bitcoin destekçisi Joana Cotar, ülkesinin bu büyük çaplı satışını eleştirdi. Cotar, Bitcoin'in geleneksel finans sisteminin risklerine karşı bir "stratejik rezerv para birimi" olarak kullanılmasını önerdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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