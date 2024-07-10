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Almanya 350 milyon dolarlık Bitcoin transferi daha gerçekleştirdi

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Alman hükümeti, merkezi borsalara ve piyasa kuruluşlarına toplamda 350 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu büyük çaplı aktarımlar, hükümetin el konulan kripto varlıklarını elden çıkarma planıyla uyumlu olarak ilerliyor.

Alman hükümeti, gün içinde merkezi borsalara ve piyasa kuruluşlarına toplamda 350 milyon dolarlık Bitcoin transferi yaptı. Flow Traders, Coinbase ve Kraken gibi borsalara büyük çaplı aktarımlar, hükümetin el konulan kripto varlıklarını elden çıkarma planıyla uyumlu.

Bitcoin Piyasasında Alman Hükümetinin Büyük Hamlesi

Alman hükümeti, kripto para dünyasını şaşırtan bir adım atarak el koyduğu Bitcoinleri çeşitli piyasa aktörlerine transfer etmeye devam ediyor. Gün içinde gerçekleşen bu beklenmedik hareket, kripto para piyasalarında karmaşık duygularla karşılandı.

Onchain veri analiz şirketi Arkham'ın raporuna göre Alman yetkililer Flow Traders'a ait olduğu düşünülen bir adrese 1.127'den fazla Bitcoin gönderdi. Bununla yetinmeyen hükümet, popüler kripto borsalarından Coinbase'e 500, Kraken'e ise 750 Bitcoin aktardı. Bununla birlikte Cumberland DRW'nin de 536'yı aşkın Bitcoin aldığı tespit edildi.

Transferler bununla sınırlı kalmadı. Kurumsal mevduat işlem adresi olduğu tahmin edilen bir hesaba 2.250 Bitcoin daha gönderildi. Toplamda, yaklaşık 342.694.905 dolar değerinde 5.853'ü aşkın Bitcoin bu transferler sonucunda el değiştirmiş oldu. Bu hamle, Alman hükümetinin kapatılan bir korsan film sitesinden ele geçirdiği Bitcoinleri elden çıkarma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, son dönemde yetkililerin çeşitli kuruluşlarla Bitcoin alışverişinde bulunduğunu, bunun muhtemelen satış anlaşmalarının bir gereği olduğunu belirtti.

Ancak bu karar ülke içinde tam bir fikir birliği sağlamış değil. Federal Meclis üyesi ve Bitcoin savunucusu Joana Cotar, hükümetin "acele" davrandığını ve bu tutumun "ters tepebileceğini" vurgulayarak eleştirilerde bulundu. Şu anda hükümet, başlangıçta el koyduğu Bitcoin miktarının yarısından azına sahip durumda.

Son olarak Alman hükümetinin satışlarına devam edeceği yönündeki beklentilere rağmen Bitcoin fiyatı gün içinde yüzde 1,5'in üzerinde artış kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

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