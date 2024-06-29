ABD Hazine Bakanlığı kripto para vergi rejimini açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para birimleri için yeni vergi düzenlemelerini duyurdu. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kurallar, dijital varlık aracıları üzerinde büyük etkiler yaratacak.

ABD'de 2025 Yılında Kripto Para Vergilendirmesi Değişiyor

ABD Hazine Bakanlığı, kripto para piyasasını etkileyecek yeni vergi düzenlemelerini açıkladı. 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek bu kurallar, özellikle dijital varlık aracılarını hedef alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir Servisi (IRS) tarafından şekillendirilen yeni düzenlemeler, kripto aracılarının müşteri işlemlerini ayrıntılı raporlamasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda ticaret platformları ve cüzdan hizmetleri gibi geniş bir yelpazedeki hizmet sağlayıcılar etkilenecek.

Yeni vergi rejiminde dikkat çeken bir nokta, stablecoinlerin ve değerli NFT'lerin de bu düzenlemelere tabi tutulması. Bu noktada, tokenların yasal statüsü konusundaki belirsizlik halen devam ediyor. IRS yetkilileri, büyük kripto platformlarının bu düzenlemelere uyum sağlaması gerektiğini vurgularken, merkeziyetsiz borsalar ve özel cüzdanlar için geçici bir muafiyet tanındı.

Yeni düzenlemeler, aracılara 2024 yılı işlemleri için bir geçiş dönemi tanıyor. 2026'dan itibaren ise müşteri varlıklarının başlangıç değerlerinin takibi zorunlu hale gelecek. 2026 yılı itibarıyla kripto para kullanılarak yapılan gayrimenkul alım-satımları da bildirim kapsamına alınacak. Bu işlemlerde kullanılan dijital varlıkların gerçek piyasa değerinin beyanı gerekecek.

Bu düzenlemeler, 2021'de onaylanan Altyapı Yatırım ve İş Yasası'nın bir uzantısı olarak görülüyor. Kamuoyundan gelen on binlerce görüş değerlendirilerek son halini alan kurallar, dijital varlık yatırımcıları ve vergi otoritesi arasında daha şeffaf bir ilişki hedefliyor.

IRS Başkanı Danny Werfel, "Bu düzenlemeler, yüksek gelir grubundaki bireylerin vergi uyumunu artıracak ve dijital varlıklar üzerinden yapılan vergi kaçakçılığını önleyecek." dedi. Werfel ayrıca yeni sistemin vergi mükelleflerine bilgi erişimi konusunda kolaylık sağlayacağını ve raporlama sürecini basitleştireceğini vurguladı.