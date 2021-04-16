Kripto varlıklar, ödemelerde kullanılamayacak
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Kripto varlıklar, ödemelerde kullanılamayacak

Kripto varlıklar, ödemelerde kullanılamayacak
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

KRİPTO varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasının önlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KRİPTO varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasının önlenmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı bildirildi. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı belirtildiildi. Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği de kaydedildi. Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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