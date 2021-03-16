Kripto parayla tost dönemi
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Kripto parayla tost dönemi

16.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:34
Kripto parayla tost dönemi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 yıldır tostçuluk yapan Ahmet Bağiçi, kripto parayla satışa başladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 yıldır tostçuluk yapan Ahmet Bağiçi, kripto parayla satışa başladı. Bağiçi dükkanına gelen müşterilerinin isterlerse kripto parayla ödeme yapabileceğini söyledi.

Alanya'da, yaklaşık 2 yıldır tost dükkanı işleten Ahmet Bağiçi, nakit ve kredi kartı ile satışın ardından son dönemde yaygınlaşan kripto para birimleriyle ödeme yöntemini başlattı. Dükkanına gelip yemek yiyen veya sipariş veren müşteriler Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Waves gibi kripto paralarla ödeme yapabiliyor. Bu uygulamayla Alanya'da ilk ve Türkiye'de kurumsal firmalar dışında esnaf olarak tek olduğunu söyleyen Ahmet Bağiçi, müşterilerine ekstra bir ödeme kolaylığı sağladığını anlattı.

'KRİPTO PARALARININ HEPSİYLE ÖDEME İMKANI SUNDUM'Bir süredir yayınlaşan kripto paralarla ilgili kendisinin de işletmesinde bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek harekete geçtiğini kaydeden Ahmet Bağiçi, "Son dönemde gündemde olan kripto paralarla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. O yüzden müşterilerime kripto paralarının hepsiyle ödeme imkanı sundum. Bu şekilde kendi kullandıkları borsadan ya da soğuk cüzdanlarından QR koduyla işletmemizin kripto para hesabına ödeme yapabiliyorlar" dedi.'GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'Uygulama sonrası güzel tepkiler aldığını aktaran Ahmet Bağiçi, "Gençlerin kullanmaya başladığı kripto paralarla ilgili bu yaptığımız uygulama sonrası güzel tepkiler alıyoruz, daha da güzel tepkiler alacağımızı düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde ilginin tamamen kripto paraya artacağını düşünüyorum. Müşterilerimize ekstra bir ödeme seçeneği sunuyoruz" diye konuştu.'HERKES ŞAŞIRIYOR SONRA NASIL YAPILDIĞINI SORUYOR'Herkesin ilk duyduğunda şaşırdığını, ancak çok beğendiğini de anlatan Bağiçi, şunları söyledi:

"İlk başta şaşırıyorlar sonra nasıl yapıldığını soruyorlar. Herhangi bir kripto para borsası kullanıyorlarsa onunla ödeme yapan arkadaşlarım oluyor. Tepkiler güzel, biz de memnunuz. En azından ilgi çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz."


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Kripto parayla tost dönemi
Kripto parayla tost dönemi
Kripto parayla tost dönemi
Kripto parayla tost dönemi
Kripto parayla tost dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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