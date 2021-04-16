Kripto paralar yasaklandı mı? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ile ödemeye yasak mı geldi? Resmi gazete'ye göre kripto paralar ile ödeme yapılmayacak mı?

Son dakika: Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre kripto paralar ödeme yöntemlerinde kullanılamayacak. Düzenleme ise 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Peki kripto paralar ile ödeme olmayacak mı? Kripto paralar nerelerde kullanılacak? Kripto para ile hangi siteler ödeme kabul ediyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği resmi gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar kripto paralar ile ödeme geçerli olmayacak mı merak etti. Peki tüm kripto paralar yasaklanacak mı? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ile ödeme yapılmayacak mı? Detaylar ve yönetmelik haberimizde.

KRİPTO PARALAR İLE ÖDEME YASAKLANDI MI?

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre kripto para alım satımları hakkında karar alındı. Yönetmeliğin 4. maddesi kripto para borsaları ile bankalar arasındaki para transferlerini yasaklıyor.

Bankalar kripto para borsalarına gönderilecek ve çekilecek fonlara artık aracılık etmeyecek. Kripto para borsalarındaki varlıklarını banka hesaplarını çekemeyecek ve borsalara bankalar aracılığıyla para yatıramayacak. Bankaların da bu yönetmelik ile engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

16 NİSAN RESMİ GAZETE

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.