Kripto Paralar veya Dijital Varlıklar İtibari Paraların Yerini Alabilir Mi?

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, dijital varlıkların itibari paraların yerini alması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, dijital varlıkların itibari paraların yerini alması hakkında açıklamalarda bulundu. Dünyada mevcut para sisteminin borçlanma ekonomisi üzerine dayalı olup sınırsız bir para arzının olduğunu söyledi. Günümüzde paranın dijitalleştiğini, ihtiyaçların, alışkanlıkların hatta bireyin dijitalleştiği bir yüzyılda yaşadığımızı vurguladı. Paranın dijitalleşme serüveninin kripto paralardan önce gerçekleştiğini, fiziki paranın yerini tamamen bankadaki sıfırların aldığını belirtti.

Satın alma ve ödeme süreçlerinde hiç temas edilmeyen paraların harcama veya biriktirme yapıldığını ifade etti. Dijital varlıkların, kripto paraların fiziki paranın yerini alması için ortamın sağlanarak, paranın dijitalleşmesinin yeterli olmadığını, bu sistemin yeni ekonomi sistemi olarak hayata geçmesi için bazı süreçlerin tamamlanmış olması gerektiğini söyledi.

Çakıcı; "merkez bankalarının kendi itibari paralarına denk değerde sabit coin denilen dijital varlıklar için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanıp, diğer merkez bankalarına resmi olarak kripto paralarını tanıttıklarında kripto paralar artık yeni para sistemi olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz" dedi. Uluslararası ödemeler bankasının 2021'de yayınladığı resmi bir raporda dijital merkez bankalarının tanımının yapıldığını ve gelecek para sistemin dijital para sistemi olacağını duyurduğunu belirtti.

Kaynak: Wise.tv