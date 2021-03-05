Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?
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Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?

05.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:48

Türkiye, nüfusa oranla en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada.

Türkiye, nüfusa oranla en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada. Uzmanlar, ulus devletlerin kripto paralara uyum sağlamak dışında seçenekleri olmadığını söylerken, bu alanda yatırım yapacak olanları uyarıyor

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Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?

Kaynak: DailyMotion.com

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