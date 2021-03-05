Kripto Paralar: Risk mi Yoksa Fırsat mı?

Türkiye, nüfusa oranla en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada.

Türkiye, nüfusa oranla en fazla kripto para kullanan ülkeler arasında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada. Uzmanlar, ulus devletlerin kripto paralara uyum sağlamak dışında seçenekleri olmadığını söylerken, bu alanda yatırım yapacak olanları uyarıyor

Kaynak: DailyMotion.com