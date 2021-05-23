Kripto paralar ne zaman yükselecek? Bitcoin neden düşüyor?

Piyasa değeriyle en büyük kripto para Bitcoin, bugün bir sert düşüş daha yaşadı. Kripto para, 41 bin dolardan işlem görürken Çin'den gelen açıklama fiyatın 36 bin 600 dolar seviyesine kadar sarkmasına yol açtı. Peki, Kripto paralar ne zaman yükselecek? Bitcoin neden düşüyor?

SpaceX'in kurucu Elon Musk'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama birçok kripto para kullanıcısını endişeye düşürdü. Ekonomi piyasasını yakından takip eden yatırımcılar Doge, Bitcoin, Ethereum ne zaman yükseleceğini araştırmaya başladı.

KRİPTO PARALAR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Çin Başkan Yardımcısı Liu He, "Bitcoin madenciliği konusunda sert tedbirler alacağız. Enflasyonun önüne geçmek için istikrarlı yuan politikasını devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Gelen bu açıklamanın ardından Bitcoin, hızla düştü. Bitcoin'le beraber kripto paralar da geniş çapta etkilendi. Ether, yüzde 15'in üzerinde geri çekilmeyle 2 bin 400 doların altına indi. En büyük ilk 10 içinde ICP ve DOT gibi bazı kripto para birimleri de yüzde 20'ye yakın düşüş yaşadı.

Bitcoin ve kripto paralar son günlerde birbiri ardına ortaya çıkan gelişmelerle sarsıldı. Önce Elon Musk, Bitcoin'i eleştirip Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya aldığını duyurdu, ardından Çin'de finans ve ödeme kuruluşlarının kripto para ile iş yapmasının yasaklandığı haberi piyasaya etki etti.

BİTCOİNLERİN DÜŞMESİNE NEDEN OLAN İKİ TEZ

Öte yandan Bitcoinlerin düşüş sebebi olarak iki yeni tez öne sürüldü. Bunlardan biri borsalara yüklü Bitcoin girişleri ve Çin'in yasak koyduğu iddiası.

Geçtiğimiz gün Reuters'un haberinde yer ala bilgiye göre, Çin'in finans ve ödeme kuruluşlarının kripto parayla ilgili iş yapmasını yasakladığını yazdı. Bu haberin yayılması ile Bitcoin'lerin düşüşüne neden olduğu düşünüldü. Aynı zamanda son veriler, 1.1 milyon adresteki tüm coin'lerin satıldığını gösteriyor. Bu kapsamda borsalara çok sayıda bitccoin girişleri de paniğe neden olurken, yaşanan düşüşe sebep olduğu düşünülüyor.

Ekonomi piyasasında yaşanan son düşüşler Bitcoinleri etkilerken, Doge, Bitcoin, Ethereum'un ne zaman yükselişe geçeceği araştırılıyor. Kripto piyasasında yaşanan düşüşten etkilenen en çok etkilenen Ethereum ise, 19 Mayıs itibariyle yüzde 15 bir daralmayla şu an için 3 bin doların altında bulunuyor. Bitcoin, bugün itibarıyla %13,12 azalışla $39.524,26 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, bugün itibarıyla %17,18 azalışa geçti.

Diğer yandan ise kripto para piyasalarında yaşanan bu ani düşüşlerin ne zaman yükseleceği net olarak bilinmiyor.