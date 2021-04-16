Kripto paralar ile ilgili Resmi Gazete kararları tam metni! 16 Nisan Resmi Gazete kripto paralar ile ilgili yönetmelik nedir?

Vatandaşlar 16 Nisan Cuma Resmi Gazete kararlarını merak ediyor. Özellikle kripto paralar ile ilgili alınan kararlar nelerdir araştırılıyor. Peki, kripto paralar yasaklanacak mı? Kripto paralar ile ilgili alınan kararlar nelerdir? Ne zaman yönetmeliğe girecek? 16 Nisan Resmi Gazete kripto para açıklaması nedir?

16 Nisan resmi gazete kararları merak edildi. Kripto paralar ile ilgili yönetmelik nedir? Kripto paralar ile ödeme yapılmayacak mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği resmi gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar kripto paralar ile ödeme geçerli olmayacak mı merak etti. Peki tüm kripto paralar yasaklanacak mı? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ile ödeme yapılmayacak mı?

16 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik

–– Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

–– Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kırsal Kalkınma ve Sosyal Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10146, 10147, 10148, 10149, 10152 ve 10153 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2018/34064 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.