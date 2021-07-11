Kripto Paralar Günlük Hayatta Yerini Alacak Mı?

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto paraların günlük hayattaki yerini değerlendirdi.

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto paraların günlük hayattaki yerini değerlendirdi. Yakın zamanda PayPal ödeme sistemi kullanan e-ticaret sitesi üzerinden, bir bilgisayar ya da telefonun bitcoin üzerinden satın alınabileceğini aktardı.

Bir Tesla aracını satın alırken bankaya borçlu olmadan bitcoin transferi gerçekleşebilme ihtimali olduğunu dile getirdi. Bunun gibi hali hazırda alışverişte ödeme olarak kripto para kabul eden birçok dijital kanalda e-ticaret sitesi olduğunu söyledi. Kripto paralarla ödeme yapmanın hizmet sektöründe de mümkün olduğunu çünkü bireylerin kendi aralarında dijital cüzdanlarına çok hızlı bir şekilde kripto transferi yapabildiklerini ifade etti.

Çakıcı, dünyanın her bir yerinde kripto paraların gündelik hayata girdiğinde nasıl sonuçlar doğuracağının tespit edilmeye başlandığını söyleyerek Çin'de yapılan pilot uygulamayı örnek olarak gösterdi. Merkez bankalarının kripto paralarının dönüşümlerinin tamamlanması ve dijital varlıkların artık itibari olarak değer görmesi sonucunda kripto paraların gündelik hayatımıza gireceğini vurguladı.

Kaynak: Wise.tv