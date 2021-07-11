Kripto Paralar Günlük Hayatta Yerini Alacak Mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kripto Paralar Günlük Hayatta Yerini Alacak Mı?

Kripto Paralar Günlük Hayatta Yerini Alacak Mı?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto paraların günlük hayattaki yerini değerlendirdi.

Kripto Para Piyasaları Pazarlama Danışmanı Dilay Çakıcı, kripto paraların günlük hayattaki yerini değerlendirdi. Yakın zamanda PayPal ödeme sistemi kullanan e-ticaret sitesi üzerinden, bir bilgisayar ya da telefonun bitcoin üzerinden satın alınabileceğini aktardı.

Bir Tesla aracını satın alırken bankaya borçlu olmadan bitcoin transferi gerçekleşebilme ihtimali olduğunu dile getirdi. Bunun gibi hali hazırda alışverişte ödeme olarak kripto para kabul eden birçok dijital kanalda e-ticaret sitesi olduğunu söyledi. Kripto paralarla ödeme yapmanın hizmet sektöründe de mümkün olduğunu çünkü bireylerin kendi aralarında dijital cüzdanlarına çok hızlı bir şekilde kripto transferi yapabildiklerini ifade etti.

Çakıcı, dünyanın her bir yerinde kripto paraların gündelik hayata girdiğinde nasıl sonuçlar doğuracağının tespit edilmeye başlandığını söyleyerek Çin'de yapılan pilot uygulamayı örnek olarak gösterdi. Merkez bankalarının kripto paralarının dönüşümlerinin tamamlanması ve dijital varlıkların artık itibari olarak değer görmesi sonucunda kripto paraların gündelik hayatımıza gireceğini vurguladı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Wise.tv

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Petek Dinçöz Demet Akalın
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kripto Paralar Günlük Hayatta Yerini Alacak Mı? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 02:15:29. #1.15#

title