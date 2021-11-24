Kripto parada yeni bir vurgun iddiası

Son dönemde yaygınlaşan kripto para borsasında yeni bir dolandırıcılık iddiası daha ortaya atıldı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto paraya yatırım yapanlar firmanın hesaplarına erişemiyor.

Kripto parada yeni bir dolandırıcılık kabusu yaşanıyor. İddialara göre Heroes Empires Coin şirketine ait kripto para Hecoin dakikalar içerisinde 400 dolardan 2 dolar seviyesine düştü. Hecoin'in mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Yatırımcılara şok yaşatan Hecoin'de ne kadar paranın buhar olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yatırımcılar sosyal medyadan seslerini duyuruyor

Yatırımcılar sitemlerini sosyal medyadan dile getirdi. Yatırımcılar aynı zamanda Hecoin'in reklamını yapan ve öneren sosyal medya fenomenlerine de tepki gösterdi.

Firmanın 'Hecoin Network' isimli sosyal medya hesapları da kapandı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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