ZetaChain blok üretimi sorununu giderdi

İlk evrensel Blockchain olma hedefiyle bu yıl faaliyete geçen ZetaChain, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) ağlarını tek çatı altında birleştirmeyi amaçlıyor. Ağustos 2023'te gerçekleştirdiği finansman turunda 27 milyon dolar yatırım alan proje, yaşanan teknik sorunun ardından hızlı bir çözüm süreci başlattı.

ZetaChain Ana Ağı Teknik Arızayı Atlattı

ZetaChain ağı Cuma sabahı Türkiye saati ile 02:53'te blok üretimini durdurdu. Teknik ekip sorunu hızla tespit ederek küçük bir grup doğrulayıcıya dağıtılan yeni güncellemeyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Yaklaşık altı saatlik yoğun çalışmanın ardından ağ, blok üretimine yeniden başladı. ZetaChain ekibi web sitesinde yaptığı açıklamada, olayın detaylı incelemesini ve kök nedenini belirlemek için bir geliştirme ortamında çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Ağ kesintisi nedeniyle zincirler arası işlemlerde yaşanan gecikmelere ilişkin endişeler platform yetkilileri tarafından giderildi. Tüm bekleyen işlemlerin zamanla işleneceği garantisi verildi. Test ağında devam eden sorunun çözümü için doğrulayıcıların yeniden senkronizasyonu sürdürülüyor.