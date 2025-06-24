Zengin yatırımcılar kripto para danışmanı bulmakta zorlanıyor

Kripto varlık yönetim şirketi CoinShares tarafından 500 yatırımcı üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma, finansal danışmanlık sektöründe artan sorunu gözler önüne seriyor. Varlıklı yatırımcılar kripto paralara karşı merak duymasına rağmen mevcut danışmanlarının bu alanda yeterli donanıma sahip olmadığından şüphe duyuyor.

Kripto Para Talebi Artarken Güvenilir Danışman Bulunamıyor

Araştırma sonuçlarına göre kripto yatırımcılarının yüzde 88'i halihazırda bir uzman rehberliğini kullanıyor. Buna karşın kripto sahibi olmayan yatırımcıların yüzde 78'i, güvenilir kripto rehberliği sunulması halinde danışmanlık hizmeti almayı değerlendireceklerini belirtti.

Çarpıcı bir şekilde, yatırımcıların yüzde 55'i danışmanların kripto bilgisine sahip olmasını son derece önemli görürken, yüzde 51'i özellikle kripto eğitimi sağlayan danışmanlar arayacaklarını açıkladı.

CoinShares CEO'su Jean-Marie Mognetti, kripto para kabulünün kendi kendini eğiten ve aktif yatırımcılar arasında hızla ilerlediğini vurguladı. Mognetti, "Bu yatırımcılar tek başına ilerlemek istemiyor. Ürün satıcısı değil, stratejik ortak olarak hizmet verebilecek danışmanlar arıyorlar." açıklamasında bulundu.

Orta-yüksek net değerli yatırımcılar özellikle kripto maruziyetlerini artırmaya istekli görünüyor ve bunu zenginlik hareketliliğine giden bir yol olarak değerlendiriyor. Ancak birçoğu bilgi açığını doldurmak için kamusal araçlara güvenmek zorunda kalıyor.

Yasal çerçeveli yatırımlar artık tercih edilen geçit haline geldi. Varlıklı yatırımcıların yüzde 28'i ETF gibi kurumsal araçları kullanırken, merkezi borsaları tercih edenlerin oranı yüzde 21'de kaldı.