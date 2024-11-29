Yüzlerce kez öldü denilen Bitcoin, herkesi şaşırtmaya devam ediyor
Bitcoin (BTC), ana akım medya tarafından 415 kez öldü ilan edilmesine rağmen 100 bin dolar sınırına yaklaştı. Kripto para birimi, Ocak 2026'da 127 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel para arzıyla birlikte 132 bin dolar seviyesine tırmanabilir. Ekim 2010'da sadece 0,11 dolardan işlem gören Bitcoin'e yapılan 100 dolarlık yatırım, bugün 101 milyon doların üzerinde kazanç sağlamış olacaktı.
Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, son dönemde kaydettiği yükselişle dikkatleri üzerine çekiyor. 22 Kasım'da 99.800 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yalnızca 200 dolar uzaklıkta kalan Bitcoin, piyasadaki dalgalanmalara rağmen güçlü duruşunu sürdürüyor.
Bitcoin 100 Bin Dolar Seviyesini Test Ediyor
Finansal piyasalarda yeni bir dönem başlıyor. Bitcoin'in 100 bin dolar psikolojik direncini aşma mücadelesi sürerken, artan küresel para arzı yeni fırsatlar sunuyor. Real Vision'ın baş kripto analisti Jamie Coutts, Bitcoin'in 132 bin doların üzerinde bir zirve yapabileceğini öngörüyor.
Ramp Network CEO'su Szymon Sypniewicz, Bitcoin için 110 bin dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki iki yıl içinde 20 trilyon doların üzerinde artması beklenen para arzı, Bitcoin'e 2 trilyon dolarlık ek yatırım potansiyeli yaratıyor.
Tarihsel veriler, Bitcoin'in yeni basılan para arzının yaklaşık yüzde 10'unu çektiğini gösteriyor. Bu oran, kripto para biriminin geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.