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Yenilikçi Bitcoin ETF tekliflerine SEC engeli

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin ve karbon kredisi vadeli işlemlerini içeren bir ETF teklifinin onay sürecini uzattı. Bu karar, SEC'in önerilen kural değişikliklerini ve kamuoyundan gelen yorumları daha detaylı değerlendirebilmesi için verildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yenilikçi bir yatırım aracı olan spot Bitcoin ve karbon kredisi vadeli işlem ETF'sine ilişkin kararını erteledi. Bu erteleme, kripto para piyasaları ile sürdürülebilir yatırım araçları arasında köprü kurma potansiyeli taşıyan finansal ürünlerin geleceğini etkileyebilecek potansiyele sahip.

SEC Karar Verme Sürecini Uzatıyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yenilikçi bir yatırım aracı olan spot Bitcoin ve karbon kredisi vadeli işlem ETF'sine ilişkin değerlendirme sürecini uzattı. Komisyon, bu kararın arkasındaki gerekçeyi, gelen yorumları ve önerilen düzenlemeleri daha kapsamlı bir şekilde inceleme ihtiyacı olarak açıkladı.

Kısa bir süre önce yapılan resmi açıklamada, 7RCC firmasının sunduğu "Spot Bitcoin ve Karbon Kredisi Vadeli İşlem ETF'si" hakkındaki nihai kararın 21 Kasım tarihine kadar ertelendiği duyuruldu. Bu süre zarfında SEC, teklif edilen değişiklikleri derinlemesine analiz etme ve paydaşlardan gelen geri bildirimleri değerlendirme fırsatı yakalayacak.

7RCC'nin Mart ayında sunduğu başvuru, oldukça ilgi çekici bir yatırım stratejisi öneriyor. Fonun varlıklarının yüzde 80'inin doğrudan Bitcoin yatırımlarına, kalan yüzde 20'sinin ise karbon kredisi vadeli işlemlerini temsil eden endeksler üzerinden çeşitli finansal enstrümanlara yönlendirilmesi planlanıyor. Şirket ayrıca, Bitcoin işlemleri için Gemini platformunu tercih edeceğini belirtti.

Bu yeni girişim, SEC'in daha önce onayladığı 11 spot Bitcoin ETF'sinin ardından geliyor ve geçtiğimiz Aralık ayında benzer bir ürün için yapılan S-1 kayıt beyanından yaklaşık bir ay sonra gündeme geldi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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